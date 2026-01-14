Služby jako zlatý důl! Apple hlásí rekordní rok 2025 s těmito zásadními úspěchy

Apple oznámil, že rok 2025 byl pro jeho služby mimořádně úspěšný a v mnoha ohledech rekordní. Podle společnosti se dařilo napříč celým portfoliem. Tedy od App Store přes Apple Music až po Apple TV+ a Apple Podcasts. Šéf služeb Applu Eddy Cue uvedl, že čísla odrážejí silné zapojení uživatelů a rostoucí oblibu jablečného ekosystému po celém světě. Společnost ve své tiskové zprávě shrnula klíčové statistiky a milníky za rok 2025.
Přehled nejdůležitějších údajů Apple tentokrát prezentoval velmi konkrétně:
- App Store zaznamenal v průměru více než 850 milionů aktivních uživatelů týdně ve 175 zemích a vytvořil nový roční rekord návštěvnosti v USA.
- Období mezi Štědrým dnem a Silvestrem bylo pro App Store vůbec nejnavštěvovanější v historii.
- Apple TV+ dosáhla v prosinci rekordního měsíčního zapojení, přičemž počet zhlédnutých hodin obsahu meziročně vzrostl o 36 %.
- Apple Music zažila svůj historicky nejlepší rok z hlediska poslechovosti i počtu nových předplatitelů.
- Shazam nyní generuje více než jednu miliardu rozpoznání skladeb měsíčně.
- Apple Pay je dostupné v 89 zemích a podle Applu pomohlo globálně zabránit podvodům v hodnotě přesahující 1 miliardu dolarů.
- Tap to Pay na iPhonu funguje již v 50 zemích světa.
- Apple Maps rozšířily detailní 3D zobrazení měst například o New Orleans, Singapur a Monako.
- Funkce Sdílení polohy položek v aplikaci Najít je podporována už 36 leteckými společnostmi.
- Apple Arcade rozšířilo nabídku o více než 50 nových her.
- Apple Fitness+ vstoupilo do 28 nových zemí a brzy bude spuštěno také v Japonsku.
- Apple Podcasts vytvořily nové roční rekordy v počtu posluchačů, přehrání epizod i předplatitelů.
- Apple News je nejpoužívanější zpravodajskou aplikací v USA, Kanadě a Austrálii a druhou nejpopulárnější ve Velké Británii.
Kterou službu jste v uplynulém roce nejvíce používali vy?