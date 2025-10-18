Apple Pay umí ihned po zaplacení nabídnout věrnostní kartičku do Wallet

Možná tuto funkci znáte již dlouho, ale musím se přiznat, že já se s ní setkal dnes vůbec poprvé a to ve chvíli, kdy jsem neodolal Strawberry Matcha Iced Latte v podniku s názvem Crema Gourmet. Protože v USA už dlouhé roky neplatím jinak než přes Apple Pay, ani tentokrát jsem neudělal výjimku. Ihned po zaplacení se mě však přímo Apple Pay zeptalo, zda se chci přihlásit a zbírat body.
Vzhledme k tomu, že se v USA sbírání jakýchkoli bodů většinou opravdu vyplatí, protože většinou máte třeba pátou kávu zdarma a tak podobně, neviděl jsem důvod proč ne. Stačilo jen zvolit zda chci nebo nechci přidat osobní informace, poté odsouhlasit podmínky a okamžitě jsem měl v Apple Wallet kartičku Crema Gourmet a to včetně přičtených bodů za uskutečněný nákup.
Sbírání bodů mi vůbec nevadí a jak říkám, naopak jej mám rád, ovšem to co nesnáším je registrace do nějakých věrnostních systémů a vyplňování blbostí, většinou ještě na cizím iPadu nebo iPhone. Takto stačilo jednou zaplatit a je to hotové. Při každé další platbě se pak automaticky přičtou body a nemusím ani ukazovat kartičku ve Wallet, stačí pouze zaplatit přes Apple Pay. Kdyby to tak měl každý podnik, tak sbírám body jak o život.