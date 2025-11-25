Všimli jste si toho? Z Apple Maps v iOS 26 zmizela tato zajímavá funkce!

Možná jste si toho ani nevšimli, protože Apple to udělal tiše a bez jediné zmínky v poznámkách k aktualizaci, ale kdo se v Apple Maps rád „prolétával“ nad světovými metropolemi, pravděpodobně už narazil na nepříjemnou novinku. V iOS 26 totiž začala mizet funkce, která patřila k poměrně nenápadným, zato však velmi působivým ukázkám toho, co Apple umí, když se rozhodne trochu si pohrát s mapami. Řeč je o Flyover Tours coby automatických animovaných přeletech nad městy v nádherném 3D.
Samotný Flyover, tedy možnost ručně otáčet města ve 3D a přibližovat si budovy jako v simulátoru, samozřejmě stále žije. To, co ale v posledních týdnech zmizelo, je právě Tour, tedy automatická prezentace města, která vás provedla nejzajímavějšími místy a sama pomalu přelétávala nad dominantami měst. Poměrně zajímavé je pak to, že Apple o ničem takovém oficiálně neinformoval. Změna nepřišla s žádnou velkou aktualizací mapových podkladů, nezazněla ani v rámci WWDC a nedočteme se v ní ani v poznámkách žádného updatu. I přesto ale Flyover Tours začaly znenadání mizet. Nejprve se objevily stížnosti uživatelů, kteří si všimli, že tlačítko Tour v Apple Maps u některých měst zmizelo. Později ale vyšlo najevo, že Apple začal celou funkci vypínat na svých serverech a tím ji de facto zabil, což je škoda.
Fotogalerie
Flyover Tours sice nikdy nebyly masová funkce, ale jednalo se o přesně ten druh vychytávky, která dělala Apple Maps trochu víc „Apple“. Byla to ukázka technického sebevědomí i schopnosti proměnit mapovou aplikaci v malý zážitek. Ačkoliv jsme už dávno věděli, že Apple v posledních letech nasměroval energii spíš do detailních map, dopravních vrstev a spolupráce s navigačními systémy, zmizení Tour působí až překvapivě tiše.
Zda je jejich odstranění definitivní, nebo jde jen o pauzu spojenou s technickou restrukturalizací, zatím nikdo s jistotou neví. Faktem ale je, že Tour tlačítko momentálně nenajdete ani na městech, která měla Flyover tradičně perfektně zpracovaný – v České republice šlo například o Prahu a Brno. Může to být součást širších změn, možná příprava na nějakou novou verzi mapových prohlídek, nebo prostě jen tichý konec funkce, kterou využívala jen hrstka lidí. Pokud jste si tedy poslední dobou říkali, že vám v Apple Maps něco chybí, nemýlíte se. Flyover si prohlížet stále můžete, ale automatem řízené přeletové „Tour“ jsou v iOS 26 pryč.