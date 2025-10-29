Štve vás Apple s reklamami v App Store či Apple Maps? To nic není, Samsung je začíná pouštět i na lednicích!

Naštvaly vás nedávno zprávy o tom, že chce Apple do svých Apple Maps dostat v dohledné době reklamy? Pak vězte, že po dočtení tohoto článku budete dost možná šťastní za to, že se v jeho případě jedná „jen“ o Apple Maps. Jeho hlavní konkurent, kterým je jihokorejský Samsung, se totiž reklam evidentně nebojí a jejich zobrazování rozjíždí dokonce i na svých chytrých lednicích Family Hub, jejichž cena startuje kolem 1 900 dolarů (zhruba 45 tisíc korun) a může se vyšplhat až na dvojnásobek.
Podle informací magazínu Fortune Samsung nejprve reklamy testoval v rámci takzvaného pilotního programu. Ten měl majitelům vybraných modelů nabízet „propagace a kurátorované nabídky“. A jak se zdá, prvotní test byl natolik uspokojivý, že nyní Samsung přistupuje k další fázi. Uživatelé chytrých lednic v USA tak začnou od 3. listopadu dostávat aktualizaci, která reklamy oficiálně přidá. Ty se budou zobrazovat přímo na displeji lednice v době, kdy je zařízení neaktivní.
Family Hub lednice přitom nejsou žádná levná hračka. Nabízejí displeje o velikosti 21,5 až 32“, přes které lze spravovat nákupní seznamy, kalendář, přehrávat hudbu, zobrazovat fotografie z Google Photos nebo si číst recepty. Vyšší modely mají dokonce AI Vision, která rozpoznává obsah uvnitř lednice a hlídá zásoby. Jenže právě ten samý displej, který byl dřív centrem chytré domácnosti, se teď mění v další reklamní plochu.
Reklamy se mají zobrazovat v novém widgetu na nečinné obrazovce, společně s předpovědí počasí, novinkami nebo událostmi v kalendáři. Samsung sice tvrdí, že uživatelé mohou reklamy vypnout v nastavení, ale má to háček – tímto krokem se deaktivují i všechny widgety z ostatních aplikací. To jinými slovy znamení, že pokud chcete widgety, musíte snášet reklamy.
Zpočátku se budou zobrazovat pouze reklamy na produkty Samsungu, ale podle informací webu The Verge firma zvažuje otevření prostoru i pro třetí strany. To by znamenalo, že se na vaší lednici může brzy objevit třeba reklama na Coca-Colu nebo nový vysavač. Asi se tak nebudete divit tomu, že rozhodnutí Samsungu vyvolalo na sociálních sítích okamžitou bouři. Mnozí uživatelé upozorňují, že si lednici koupili dávno před tím, než o reklamách padla jediná zmínka. A teď, po několika letech používání, se z jejich domácího spotřebiče stává nástroj marketingu. Navíc s reklamami zapnutými ve výchozím nastavení, takže o nich řada lidí ani nebude vědět. O to zajímavější bude, jak se celá záležitost vyvine, potažmo zda Samsung na feedback uživatelů vůbec uslyší.