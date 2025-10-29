Do Apple Maps míří reklamy

Apple údajně připravuje novou formu integrované reklamy přímo do aplikace Mapy. Informace přináší renomovaný novinář Mark Gurman z Bloombergu, který ve svém newsletteru „Power On“ uvádí, že se Apple chystá spustit nový reklamní systém už příští rok.
Reklamy mají fungovat podobně jako Search Ads v App Storu. To znamená, že například restaurace, kavárny nebo další podniky si budou moci zaplatit za zvýraznění ve výsledcích vyhledávání v Mapách. Výsledky budou zobrazovány nad běžnými položkami, ale zároveň budou označeny jako sponzorované.
Apple chce více reklam
Celý systém má být postaven na pokročilé analýze a umělé inteligenci, která pomůže zobrazovat relevantní a užitečné výsledky bez rušivého dojmu. Apple údajně věří, že jeho řešení bude přehlednější a přívětivější než u konkurence, například u Googlu.
Navzdory těmto snahám Gurman varuje, že by nový krok mohl vyvolat odpor uživatelů. Aplikace Mapy byla dosud relativně čistá a bez reklam, což ji odlišovalo od jiných navigačních služeb. Zavedení komerčních prvků by tak mohlo být vnímáno jako nechtěné narušení komfortu.
Apple zatím oficiálně nic nepotvrdil, ale plán rozšířit reklamy v rámci systému iOS údajně nabírá na obrátkách. Pokud se Mapy skutečně stanou další platformou pro inzerenty, můžeme očekávat spuštění v některé z aktualizací iOS 26 v roce 2026.