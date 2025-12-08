Apple spouští Fitness+ ve 28 nových zemích! Je mezi nimi i ta vaše?

Apple oznámil před pár minutami důležitou novinku pro jeho předplatnou sportovní službu Fitness+. Ta byla od svého startu v roce 2020 dostupná jen v hrstce zemí, to se však nyní konečně mění. Dnes totiž zavedl Apple rozšířil podporu na celkem 21 zemí, což navíc stále není vše. Od 15. prosince se totiž otevře hned 28 novým trhům najednou, čímž Apple udělá největší mezinárodní rozšíření v historii platformy a zároveň tím vysílá jasný vzkaz, že se s Fitness+ musí stále počítat. A aby toho nebylo málo, poprvé přidá AI dabing trenérů, což je něco, co může zásadně změnit to, jak Fitness+ boduje v zemích, kde angličtina není samozřejmostí.
Služba se nově objeví třeba v Chile, Hongkongu, Indii, Nizozemsku, Singapuru, na Tchaj-wanu a v řadě dalších regionů. Japonsko přijde na řadu začátkem příštího roku a celkový počet podporovaných zemí tak vyskočí na 49. Už první várka tréninků dostane AI dabing ve španělštině a němčině, japonský pak dorazí spolu se startem služby v Japonsku. Apple navíc slibuje, že nové dabované lekce budou přibývat každý týden. Kompletní seznam zemí, ve kterých Fitness+ je či brzy bude dostupné, naleznete níže:
- Austrálie
- Rakousko
- Brazílie
- Kanada
- Kolumbie
- Francie
- Německo
- Indonésie
- Irsko
- Itálie
- Malajsie
- Mexiko
- Nový Zéland
- Portugalsko
- Rusko
- Saudská Arábie
- Španělsko
- Švýcarsko
- UAE
- Velká Británie
- USA
- Chile
- Hong Kong
- Indie
- Nizozemsko
- Norsko
- Filipíny
- Polsko
- Singapur
- Švédsko
- Taiwan
- Vietnam
Vše přitom funguje velmi zajímavě. Apple využívá syntetické hlasy založené na skutečných hlasech všech 28 Fitness+ trenérů. Uživatel si pak může přepnout audio stopu přímo během cvičení, případně si rovnou nastavit preferovaný jazyk v aplikaci Fitness. Ta pak při startu lekce automaticky zvolí dabovanou verzi, pokud je dostupná. Mimochodem, je to vůbec poprvé, co Apple místo titulků nabízí skutečný dabing. Až dosud byl Fitness+ mimo anglicky mluvící země hlavně o čtení textu na obrazovce.
Fotogalerie
Apple se tedy po letech relativně pozvolného rozšiřování pouští do masivní expanze, která konečně dává smysl, jelikož kvalitní dabing otevírá Fitness+ lidem, kteří by si jinak Apple cvičení užili tak maximálně s vypnutým zvukem. To vše se navíc děje jen pár týdnů poté, co se v médiích začaly objevovat zprávy o tom, že Apple není s uživatelskou základnou Fitness+ spokojen a intenzivně pracuje na změnách, které by službu zatraktivnily. Evidentně se tak díváme na první krok ke zlepšení.
Tak s tím AI dabingem už to vlastně může do kterékoliv země, tak kde jsme? :D