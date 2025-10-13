Zavřít reklamu

Apple přeskládává vedení! Zdraví a fitness nově spadají pod služby a to není vše

Apple se chystá na výraznou restrukturalizaci. Tvrdí to alespoň zdroje agentury Bloomberg, podle kterých technologický gigant přesouvá některé ze svých klíčových divizí v rámci příprav na odchod provozního ředitele Jeffa Williamse, který má firmu opustit koncem roku. Williams byl po léta jednou z nejvlivnějších osob v Applu, (stál například u zrodu Apple Watch) a jeho odchod proto znamená významnou změnu v rozložení moci uvnitř společnosti.

Podle informací reportéra Marka Gurmana z Bloombergu se týmy zaměřené na zdraví a fitness přesunou pod Eddyho Cua, tedy senior viceprezidenta zodpovědného za oblast Služeb (Services). Právě Cue v posledních letech vede expanzi předplatitelských modelů jako Apple Music, TV+ či iCloud+, takže začlenění zdravotních funkcí do této divize dává jasný signál, že Apple chce zdraví a fitness více monetizovat a posunout je směrem k novému AI předplatnému Health+, které se má spustit už příští rok.

Současně se watchOS přesouvá pod Craiga Federighiho, senior viceprezidenta pro softwarové inženýrství. Federighi, který má mimo jiné na starosti iOS a macOS, byl nedávno pověřen také vedením problematického vývoje Siri, což naznačuje, že Apple chce ještě více propojit inteligentní asistentku, software a zdravotní funkce do jednoho propojeného ekosystému. O hardwarovou stránku Apple Watch se nově postará John Ternus, šéf hardwarového inženýrství a mimochodem i jeden z hlavních kandidátů na nástupce Tima Cooka. Ternus tak získá plnou kontrolu nad vývojem budoucích modelů hodinek, zatímco Williams, který měl dříve dohled i nad jejich konstrukcí, se pomalu stahuje do ústraní.

Zdroje Bloombergu dodávají, že Apple začal s postupným přerozdělováním pravomocí už krátce po červencovém oznámení Williamsova odchodu. Do té doby už předal dohled nad dodavatelským řetězcem, provozem, zákaznickou podporou AppleCare i čínskými aktivitami novému provoznímu řediteli Sabihu Khanovi. O těch hlavních „rošádách“ se pak dá říci, že Apple obecně sjednocuje zdraví, fitness a služby do jednoho ekosystému, čímž jasně ukazuje, že budoucnost firmy už nebude stát jen na hardwaru, ale především na chytrých, propojených a předplatitelských zážitcích.

