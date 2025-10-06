Tim Cook obul při své návštěvě Japonska unikátní tenisky. Jaký příběh se za nimi skrývá?

Šéf Applu Tim Cook si při své letošní návštěvě Japonska získal pozornost nejen díky znovuotevření vlajkové prodejny Apple Ginza, ale i svým neobvyklým obutím. Na nohou měl totiž unikátní pár tenisek Nike Vomero Plus, vyrobený výhradně pro něj.
Nešlo však o běžnou zakázkovou práci – tenisky vytvořil kolektiv patnácti japonských žen známý jako Sashiko Gals, který zachovává a rozvíjí tradiční řemeslnou techniku sashiko.
Umění, které se zrodilo z katastrofy
Sashiko je tradiční japonská technika výšivky, která kombinuje ozdobné i opravné stehy do výrazných geometrických vzorů. Tato metoda, původně určená k posílení látky a prodloužení její životnosti, se postupně proměnila v uznávanou formu lidového umění. Kolektiv Sashiko Gals vznikl po velkém zemětřesení ve východním Japonsku v roce 2011 jako součást obnovy města Ocuči v prefektuře Iwate. Skupina tvořená ženami ve věku od 40 do 80 let se rozhodla spojit tradiční ruční práci s moderním designem – a jejich díla si brzy získala pozornost celého světa. Každý pár ručně zdobených tenisek představuje zhruba 30 hodin precizní ruční práce, při které se kombinuje patchwork, výšivka a pečlivé ladění barev.
Propracovaná technologie i lidský příběh
Cookovy Nike Vomero Plus si zachovaly původní podrážku a tlumení ZoomX, ale jejich svršek byl zcela přepracován. Výsledkem je modrý patchwork s kontrastním bílým stehováním a jemnými červenými detaily, které odkazují na technologický i estetický perfekcionismus Applu i Japonska. Tenisky nejsou jen módním doplňkem, ale také symbolickým spojením tradice, inovace a lidské vytrvalosti. V galerii níže si můžete prohlédnout snímky tenisek, které zveřejnil účet commuter.ny na sociální síti Threads.
Během své návštěvy se Tim Cook ponořil do japonské kultury naplno. Na sociální síti X sdílel příspěvek, ve kterém uvedl, že „potkal Pikachua, setkal se s vývojáři využívajícími naše softwarové nástroje neuvěřitelnými způsoby a zahrál si Dragon Ball Gekishin Squadra ve studiu Bandai Namco.“
Celá návštěva vyvrcholila znovuotevřením čtyřpatrového Apple Storu Ginza, který jako první mimo USA otevřel své dveře už v roce 2003. Nový design obchodu klade důraz na udržitelnost, využívá regionální materiály a adaptivní lamely pro přirozenou regulaci světla. Cook při slavnostním otevření osobně přivítal fanoušky a symbolicky si s nimi plácl po odpočítávání otevření.