Tim Cook se na své návštěvě Japonska potkal s Pichaku

Generální ředitel Applu Tim Cook zavítal tento týden do Japonska, aby oslavil znovuotevření prodejny Apple Ginza v Tokiu. Tento obchod je pro Apple symbolickým místem – právě zde v roce 2003 firma poprvé rozšířila svou síť retailových prodejen mimo území Spojených států.
Nová podoba Apple Ginza přináší zákazníkům modernizované zázemí včetně stanice Apple Pickup pro vyzvedávání online objednávek, klasického Genius Baru či speciální zóny pro ukázky Apple Vision Pro. Nechybí ani prostory určené pro Today at Apple workshopy, které si v Japonsku dlouhodobě získávají oblibu. Oficiální otevření proběhne v pátek 26. září v 10:00 místního času a Apple připravil i bonus v podobě limitovaných dárkových karet a exkluzivních tapet pro iPhone, iPad a Mac.
Tim Cook na cestách po Japonsku
Pobyt šéfa Applu však není jen o samotném otevření obchodu. Cook tradičně využívá své zahraniční návštěvy k setkávání s místní komunitou i firmami. V Japonsku se proto spojil s několika vývojáři aplikací pro App Store, aby s nimi probral možnosti další spolupráce a jejich zkušenosti s platformami Applu.
Nechyběla ani zastávka ve společnosti Bandai Namco, kde si osobně vyzkoušel hru Dragon Ball Gekishin Squadra, vytvořenou pro iOS. Tím Apple potvrzuje, že hraní na jeho platformách je čím dál důležitější oblastí, kterou si firma přeje podporovat.
Neformální okamžiky i velká překvapení
Vedle obchodních schůzek měl Cook v Japonsku i volnější program. Setkal se například s populární japonskou boybandovou skupinou Number_i a na sociálních sítích vzbudil pozornost záběry, na nichž objímá ikonického Pokémona Pikachu. Tento moment ukázal, že i když Cook stojí v čele jedné z největších technologických společností světa, dokáže si užít místní kulturu a podělit se o lehce odlehčené zážitky.
Fotogalerie
Tradice i budoucnost
Znovuotevření Apple Ginza je pro Apple nejen návratem na místo s velkou historií, ale i příležitostí ukázat, kam se posouvá retailová strategie společnosti. Nový prostor kombinuje tradiční prvky, jako je Genius Bar, s moderními technologiemi a důrazem na komunitní akce.