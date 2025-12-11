Tyto 4 herní novinky dorazí v lednu do Apple Arcade

Veleúspěšný titul Sneaky Sasquatch si o letošních svátcích připravil pro hráče na Apple Arcade pořádnou dávku zábavy. Tato hra se těší široké oblibě už od svého vydání v roce 2019 a nepřestává hráče fascinovat novým obsahem včetně nedávné masivní farmářské expanze. Od 16. prosince navíc přibudou další farmářská dobrodružství v rámci chystané aktualizace, která přinese nejen pěstování a sklizeň hub, ale také nové dynamické tržiště, kde hráči budou moct sledovat pohyb cen plodin a strategicky prodávat úrodu, aby maximalizovali své zisky, stejně jako by to udělal každý chytrý Sasquatch.
Fanoušci tohoto herního titulu se také můžou vydat do Apple Storů po celém světě a pokusit se v nich spatřit Sasquatche na workshopu Today at Apple nebo si zatančit s ostatními na velké obrazovce. Rodiče můžou své ratolesti zaregistrovat na akci Kids: Draw with Sneaky Sasquatch, která nabízí spoustu kreativní zábavy. Nachystané budou také iPady, na kterých děti pomůžou Sasquatchovi s výběrem převleku na sváteční večírek pomocí kreslicích nástrojů a samolepek. Aktivita tedy děti nejen zabaví, ale naučí je i nové digitální dovednosti. Tato akce bude probíhat každý víkend až do 6. ledna a návštěvníci si budou moct hru vyzkoušet také v koutku Apple Arcade.
Na předplatitele Apple Arcade toho však čeká mnohem víc. Tento měsíc totiž přibyly oblíbené hry SpongeBob: Patty Pursuit 2, PowerWash Simulator, Cult of the Lamb Arcade Edition, Subway Surfers+ a NARUTO: Ultimate Ninja STORM+ a další se chystají. Už 8. ledna dorazí čtveřice novinek, která odstartuje vstup do nového roku. Konkrétně se jedná o Cozy Caravan, Sago Mini Jinja’s Garden, True Skate+ a Potion Punch 2+.
Cozy Caravan je hra pro jednoho hráče, která nabízí kombinaci tvoření, obchodování a pohodového objevování rozkošného světa. Hráči se vydají karavanem na cestu po malebných krajinách a budou pomáhat různým obyvatelům městeček, se kterými navážou přátelství. Hlavní myšlenkou této hry je šířit po světě laskavost.
Kopu zábavy i překvapení si pro hráče připravil také titul Sago Mini Jinja’s Garden od cenami ověnčených vývojářů ze studia Sago Mini, který přináší dobrodružství v otevřeném světě. Mezi další oblíbené hry, které z App Storu dorazí na Apple Arcade, patří věrný skateboardový simulátor True Skate+ a svižný Potion Punch 2+, ve kterém jde především o chytré rozvržení času při míchání lektvarů.