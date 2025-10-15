Eddy Cue: Apple TV má „výrazně více“ předplatitelů, než se tvrdí

Po pondělním oznámení přejmenování služby Apple TV+ na prosté „Apple TV“ se její lodivod Eddy Cue coby viceprezident Applu pro služby objevil jako host v podcastu Hollywoodského průmyslu The Town s Mattem Belonim.
Během rozhovoru byl Cue dotázán na popularitu Apple TV mezi diváky. Hostitel zmínil odhady analytiků, kteří hovořili o přibližně 45 milionech předplatitelů. Cue konkrétní číslo neprozradil, ale potvrdil, že skutečný počet je „výrazně vyšší“. To naznačuje, že Apple v oblasti streamingu vede mnohem lépe, než se mnozí domnívají, přestože společnost stále odmítá zveřejnit přesné údaje o sledovanosti či počtu předplatitelů. Apple TV je momentálně dostupná samostatně za 199 Kč měsíčně, přičemž mnoho uživatelů má přístup přes balíčky Apple One nebo partnerské nabídky. Cena se od spuštění služby v roce 2019, kdy činila 139 Kč měsíčně, zvýšila, což odráží rostoucí katalog původního obsahu.
Cue při rozhovoru poznamenal: „Vytvářet předplatitelskou základnu je mnohem těžší, než to vypadá, pokud nemáte žádnou knihovnu starších titulů. Nepředpokládal jsem přerušení výroby na rok a půl, ani devítiměsíční stávku, takže jsme byli trochu pozadu oproti tomu, kde bych rád byl. Ale tam, kde jsme dnes, je to skvělé.“ Co přesně znamená „výrazně více“ než 45 milionů, není jasné. Každopádně číslo blížící se 100 milionům by Apple řadilo do druhé ligy globálních streamingových služeb, co se popularity týče. Pro srovnání, Netflix má více než 300 milionů předplatitelů po celém světě. Zůstává otevřená otázka, zda je Apple TV zisková. Odhaduje se, že Apple na produkci svého původního obsahu utrácí ročně přes 4 miliardy dolarů, a to včetně seriálů a filmů.