F1: The Movie má datum premiéry na Apple TV+!

Apple si pro závěr roku připravil skutečnou filmovou lahůdku. Na Apple TV+ totiž už v pátek 12. prosince dorazí snímek „F1: The Movie“, který se letos stal nejen nejvýdělečnějším sportovním filmem roku, ale zároveň i nejúspěšnějším filmem z produkce Apple Original.
Režie se ujal Joseph Kosinski, který má na kontě například megahit Top Gun: Maverick, a na produkci se podílel legendární Jerry Bruckheimer společně s Lewisem Hamiltonem, jednou z největších ikon Formule 1. Hlavní roli pak ztvárnil Brad Pitt, který se představí jako veterán závodního světa pokoušející se o velkolepý návrat za volant.
Film měl původně premiéru 27. června a v kinech vydělal neuvěřitelných 629 milionů dolarů, což z něj udělalo skutečný fenomén. Apple se dokonce rozhodl v srpnu pro druhou vlnu uvedení do kin, a zároveň zpřístupnil film k domácímu sledování. Jeho obrovská popularita údajně vedla Apple až k zájmu o vysílací práva na Formuli 1 ve Spojených státech, což samo o sobě svědčí o tom, jaký dopad projekt měl. Pro všechny fanoušky motorsportu i Apple TV+ tak půjde o jeden z největších filmových momentů letošního roku.