Kdy letos vyjde tradiční vánoční Apple reklama

Jestli je ve fanouškovském světě Applu nějaká reklama skutečně očekávaná, není to ani tak promo na nové iPhony či jiné produkty, ale spíš tradiční vánoční reklama vydávaná Applem vždy zhruba měsíc před Vánocemi. A jelikož se ty nezadržitelně blíží a my si všímáme čím dál tím víc, že se nás v komentářích, zprávách a mailech ptáte na to, kdy už konečně Apple přispěchá s tou svou, rozhodli jsme se trošku zapátrat v naších archívech a zaspekulovat s přihlédnutím na data dřívějších reklam, kdy by se tak mohlo stát. V minulosti vypustil Apple své reklamy konkrétně:
- 28. 11. 2024 (čtvrtek)
- 21. 11. 2023 (úterý)
- 17. 11. 2022 ( čtvrtek)
- 24. 11. 2021 (středa)
- 25. 11. 2020 (středa)
- 25. 11. 2019 (pondělí)
- 20. 11. 2018 (úterý)
- 22. 11. 2017 (středa)
- 21. 11. 2016 (pondělí)
- 25. 11. 2015 (středa)
S ohledem na výše uvedená data lze usuzovat, že se letos dočkáme vánoční reklamy Applu prakticky 100% příští týden, přičemž nejpravděpodobněji se nám jeví 25. až 27. listopad, protože Apple historicky uvolňoval svou vánoční reklamu v zpravidla v úterky, středy nebo čtvrtky. Naopak pátky jsou pro oznamování či vydávání novinek obecně zapovězené. Vždyť jediným větším pátečním oznámením Applu za poslední roky bylo zrušení vývoje nabíječky AirPower, což byl dost solidní průšvih. Bohužel, zatímco den lze odhadnout vcelku snadno, čas je naprosto nejasný, jelikož minulost ukázala, že nemá Apple problém „vystřelit“ reklamu jak krátce po obědě, tak i později večer.
Otazníky visí v současnosti taktéž nad tím, kolem čeho se bude reklama točit. V posledních letech jsme totiž byli svědky jak dojemných videí či videí s poselstvím, tak i obyčejných komerčních fláků, které se ve výsledku ani příliš jako reklama na Vánoce netvářily. Vzpomenout lze třeba na reklamu z roku 2020, která se točila mnohem víc kolem HomePodu mini než právě kolem Vánoc, za což to však Apple záhy pěkně schytal. Záhadou je tedy logicky i lokace, avšak tajně doufáme, že by mohla letos opět uspět Česká republika a jmenovitě Praha. Ta se totiž v minulosti již v pár vánočních reklamách Applu objevila a nebylo by proto špatné, kdyby k nám kalifornský gigant opět zavítal. Vše se nicméně dozvíme již za zhruba tři týdny.