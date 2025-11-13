Apple spustil svého vánočního dárkového rádce pro letošní rok, moc vánoční ale není

Vánoce se nezadržitelně blíží, což si velmi dobře uvědomuje i Apple. Před pár hodinami proto spustil na svém Online Storu svou tradiční vánoční sekci nebo chcete-li vánočního rádce, ve které se snaží své produkty prezentovat jakožto ty nejideálnější vánoční dárky. Jak ji pojal letos?
Pokud na vánoční stránce Online Storu očekáváte tradiční vánoční výzdobu, na kterou Apple vsázel v uplynulých letech, musíme vás zklamat. Letos totiž stránku de facto nevyzdobil vůbec, nebudeme-li tedy počítat různí abstraktní grafiky či slogan „Naděl k letošním Vánocům něco výjimečného.“ Proč tomu tak je bohužel můžeme jen hádat, ale nebojíme se říci, že je to tak trochu škoda. Veškeré produkty, které jsou na nové stránce prezentovány, jsou na pultech obchodů již dlouhý týdny či měsíce. Navíc vzhledem k tomu, že se letos již představení žádných novinek dost možná nedočkáme, je prakticky jisté, že se nynější podoba dárkového rádce už ani nezmění.
Fotogalerie
Obecně lze pak říci, že i letos se Apple snaží svou “vánoční masáží” nasměrovat uživatele na gravírování produktů, díky čemuž se z nich stanou skutečně osobité dárky. Ostatně, vygravírovat do povrchu produktů lze například různé vzkazy, které v případě, že jsou skutečně dobře zvolené, zajisté potěší. Na druhou stranu se musí majitel smířit s tím, že se takto upraveného zařízení zbaví jen horko těžko, popřípadě za cenu nižší než kdyby bylo zařízení bez gravírování. Gravírováním navíc samozřejmě zanikne možnost produkt vrátit, ta je přitom v rámci vánočních prodejů prodloužena až do 8. ledna 2026.
Vánoční sekci na Online Storu Applu si můžete prohlédnout zde