Apple (možná) vydal letošní vánoční reklamu. Je nejdivnější za poslední roky

Letošní vánoční reklama Applu je (možná) venku. Proč možná? To proto, že je tato čerstvě vydaná reklama natolik zvláštní, že lze jen stěží říci, zda jí Apple skutečně vnímá jako klasickou vánoční, nebo se skrze ní snaží „jen“ zpropagovat své produkty. Ostatně, podívejte se sami níže.

Tak co, působí na vás reklama jako klasická vánoční, nebo jen jako propagační video pro AirPods? Na nás v redakci bez debat jako propagační video a to až tak moc, že se nám až nechce věřit, že by Apple svou zřejmě nejočekávanější reklamu roku takto zabil. Je nicméně třeba jedním dechem dodat, už v minulosti jednou takto vánoční reklamu odbyl (konkrétně v roce 2020, když světu představil HomePod mini, který se stal její hlavní hvězdou). Na druhou stranu, vánoční reklamy Apple vydával v minulosti zpravidla až na konci listopadu, takže letos by byl v tomto směru překvapivě uspěchaný. Nechme se tedy překvapit, co přinesou další týdny, tedy jestli vůbec něco.