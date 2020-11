Apple vydal “záhadnou” vánoční reklamu, místo vánočního poselství se točí okolo HomePodu mini

Za poslední roky se stalo již tradicí, že Apple kolem 25. listopadu na YouTube zveřejňuje vánoční reklamu obsahující zpravidla hlubší poselství světu. V minulosti se například snažil naučit lidi přes své spoty odvaze při sdílení svého talentu s ostatními či tomu, že ne vše musí být na první pohled přesně tak, jak se zdá. Reklama s poselstvím se od něj proto čekala i letos. Před pár minutami se však na jeho youtubovém kanále objevil “záhadný” spot, který v sobě poselství nepřináší, ale přesto se jako vánoční reklama tváří. Ostatně, přesvědče se sami.

Jak jste mohli v reklamě výše vidět, místo předávání vyššího poselství se Apple zaměřil v reklamě spíše na propagaci svých produktů v čele s AirPods Pro či HomePodem mini. Určitou message sice reklama přeci jen obsahuje a to sice jakési vykouzlení radosti z “maličkostí” (ve smyslu malých produktů), ale to je v porovnání s předešlými roky setsakramentsky málo. Na internetu se proto již čile diskutuje nad tím, zda se jedná skutečně o klasickou vánoční reklamu Applu, či “jen” o klasický reklamní spot pro podporu nového produktu, jehož vydání bylo jen nešťastně načasováno na období, ve kterém v minulosti vycházely tradiční vánoční reklamy. Abychom byli upřímní, ani my si v tomto směru netroufáme odhadnout, kde je pravda, ale trochu se bojíme toho, že je blíž první variantě. HomePodu mini se totiž ve světě prodejně velmi daří a jakákoliv jeho propagace pomocí podobných reklam se tak zdá být svým způsobem zbytečná. V marketingovém oddělení Applu ale samozřejmě nesedíme. Vše proto ve výsledku ukáže až čas.