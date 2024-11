Apple vydal svou tradiční vánoční reklamu! Dost možná vás rozpláče

Jedna z nejočekávanějších vánočních reklam roku je tu! Apple totiž před malou chvílí na svém youtubovém kanále zveřejnil vánoční spot, který má potenciál jako již tradičně vás dojmout k slzám. Točí se kolem rodiny, ve které má otec problémy se sluchem a díky novým funkcím AirPods Pro 2 je schopen slyšet krásný zpět a hru na kytaru své dcery, což v něm vyvolá záplavu vzpomínek na dobu, kdy byla malá. Poměrně zajímavé je pak to, že na konci videa lze vidět v jednom z prostřihů miminko, které jako by řeklo „táta“, ale je možné, že jen „žvatlá“ a řeklo třeba „papa“ nebo něco v tom smyslu.

Není to poprvé, co využil Apple svou vánoční reklamu k propagaci některého ze svých produktů. Respektive, Apple produkty se v jeho vánoční reklamě objevují samozřejmě vždy, ale jen málokdy je na ně kladen větší důraz. Je ale pravda, že zde propagace nové zdravotní funkce AirPods Pro 2 dokonale zapadá, jelikož otci skutečně mění život k lepšímu, až jej to dožene k slzám. A jak se letošní vánoční reklama líbí vám?