Apple chystá revoluci ve vyhledávání: Co by znamenal konec spolupráce s Googlem?

Společnost Apple se podle nedávných vyjádření svého viceprezidenta Eddyho Cua chystá přehodnotit dlouhodobou spolupráci s Googlem ohledně výchozího vyhledávače na iPhonu. V rámci probíhajícího antimonopolního řízení ministerstva spravedlnosti USA proti Googlu Cue naznačil, že Apple zkoumá nové cesty — a hlavní roli by v nich mohla hrát umělá inteligence.

Apple a Google: konec výnosného partnerství?

Google každoročně platí Applu přibližně 20 miliard dolarů za to, aby jeho vyhledávač zůstával výchozí volbou v Safari na iOS a iPadOS. Tato suma tvoří významnou část příjmů Applu z oblasti služeb a zároveň zajišťuje Googlu miliardy dotazů denně ze zařízení iPhone. Pokud by však Apple skutečně tuto spolupráci ukončil, mohlo by to mít dramatické dopady pro obě strany.

Podle údajů ze září 2023 pochází až 36 % veškerého mobilního vyhledávání v USA z iPhonů. To znamená, že by Google mohl přijít o miliardy dolarů nejen kvůli ztrátě přímých příjmů, ale také kvůli poklesu tržního podílu a následnému oslabení reklamního byznysu, který tvoří více než 80 % jeho příjmů. Apple by mohl do Safari integrovat vlastní AI vyhledávač, postavený například na technologii Apple Intelligence. Takový systém by fungoval podobně jako dnešní ChatGPT nebo Gemini, místo zobrazování seznamu odkazů by uživateli rovnou nabídl shrnutí, odpověď nebo akci. Apple by také mohl využít hybridní model: u běžných dotazů nabídne výsledky přes AI nebo alternativní vyhledávač (např. Bing, DuckDuckGo), zatímco u komplexních dotazů využije jazykové modely jako ChatGPT nebo Gemini — podobně jako to již testuje ve Spotlightu.

Co by Apple získal?

plnou kontrolu nad vyhledáváním a tím i uživatelskými daty

vlastní reklamní síť pro vyhledávání, čímž by příjmy z reklam šly přímo do jeho pokladny,

možnost lepšího integrování AI do svých systémů a tím zvýšit atraktivitu iPhonu oproti Androidu,

rozšířené portfolio služeb, které je již nyní velmi výnosné a tvoří klíčovou součást růstu firmy

Konzervativní odhad analytiků Bloomberg říká, že by Apple mohl v horizontu 3–5 let z vlastní vyhledávací platformy generovat 10 až 15 miliard dolarů ročně, pokud by se mu podařilo získat podíl na trhu a navázat reklamní partnery.

Dopady pro Google

ztráta dominance a větší konkurence

Ztráta trhu: až 20 % mobilního vyhledávání by se mohlo přesunout jinam.

Ztráta dat: méně dat = slabší modely AI = horší vyhledávání = menší konkurenceschopnost.

Investoři to už pochopili. Po Cueho výpovědi akcie Alphabetu spadly o více než 7 %, což představuje ztrátu přibližně 150 miliard dolarů tržní hodnoty, což je jasný důkaz, jak vážně trh bere hrozbu odchodu Applu od Google. Apple se nachází v klíčovém bodě, kdy může přetvořit způsob, jakým lidé vyhledávají informace na mobilních zařízeních. Odchod od Googlu by byl odvážný krok, ale potenciální výnosy z vlastní AI-poháněné platformy by mohly být enormní. Google se bude snažit partnerství udržet za každou cenu — ale jak ukazuje současný vývoj, Apple si připravuje vlastní cestu.