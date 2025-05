Apple rozjíždí výrobu AirPods v Indii naplno. Přibude nová továrna!

Ve stínu čím dál tím komplikovanějších vztahů mezi USA a Čínou se Apple snaží čím dál tím více a zároveň rychleji diverzifikovat svůj dodavatelský řetězec, aby byl právě při podobných patáliích co možná nejstabilnější a nejspolehlivější. A nutno podotknout, že se mu to ve spolupráci s jeho dodavateli daří čím dál lépe. Skvělým důkazem může být i expanze americké společnosti Jabil, která vyrábí plastová pouzdra pro AirPods. Ta po stávajícím závodu v indické Puné nyní plánuje otevřít v Indii druhou továrnu, konkrétně pak v Tiruččirápalli ve státě Tamilnádu.

V tuto chvíli Jabil vyrábí pouzdra v Indii a následně je posílá do Číny a Vietnamu k finální montáži. Druhá indická továrna má zvýšit soběstačnost a posílit roli Indie v Apple ekosystému. Teoreticky by totiž díky ní mohla Applu odpadnout nutnost posílat komponenty pro kompletaci do Číny a Vietnamu, minimálně tedy částečně. Tím by se ve výsledku i vyhnul clům, která jsou uvalena na zboží dovážené z Číny. AirPods by totiž ve výsledku mohl dovážet primárně z Indie.

Apple už dnes v Indii vyrábí zhruba 20 % iPhonů a do konce příštího roku chce právě odsud dovážet většinu iPhonů určených pro americký trh. Že je tato země pro Apple čím dál důležitější, dokazuje i fakt, že během posledního hovoru s investory k výsledkům společnosti padlo její jméno téměř stejně často jako jméno Číny. S trochou nadsázky se tak dá říci, že Indie je nyní pro Apple druhá Čína a bude-li Trump i nadále drtit Čínu cly, může Indie tuto zemi nakonec na pozici dvorního dodavatele Applu nahradit.