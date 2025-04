Unikly fotky úžasného prototypu AirPods! Kdyby je Apple takto vyrobil, staly by se hitem

Přestože tu s námi sluchátka AirPods v různých verzích již od roku 2016, faktem je, že se Apple až na řadu Max drží stále jen klasické bílé verze s lesklým tělem. To se však některým jablíčkářům dlouhodobě nelíbí a proto volají po tom, aby byl Apple odvážnější a vedle bílé varianty přišel třeba i s černou, popřípadě i jinou variantou, jak má ve zvyku třeba u sluchátek řady Beats. Nedávno pak unikly fotky prototypu, který kdyby se zrealizoval, dost možná by prodejně klasické bílé AirPods převálcoval. Fotky totiž zachycují pouzdro, které je průhledné a dává nám tak možnost nahlédnout do útrob nabíjecí krabičky.

Podívejte se na fotky prototypu AirPods prototyp 4 AirPods prototyp 3 AirPods prototyp 2 AirPods prototyp 1 Vstoupit do galerie

Jak můžete sami vidět, jedná se o nabíjecí pouzdro určené pro AirPods 1. či 2. generace, takže už jde o poměrně starou záležitost. Co se pak týče jeho průhlednosti, ta není ve výsledku u prototypů ničím výjimečným, ba právě naopak. Díky průhlednému šasi jsou inženýři Applu schopni sledovat například to, zda se některý z komponentů nepřehřívá a nezpůsobuje v těle problémy. Ostatně, v minulosti jsme mohli vidět například prototypy průhledné (a nikdy nevydané) nabíječky AirPower či různých Maců. Faktem však je, že kdyby Apple takto průhlednou verzi AirPods vydal, setkal by se určitě s pozitivními ohlasy. Průhledná verze sluchátek Beats totiž svým designem velmi baví a uživatelé ji právem chválí.