Apple vydal krásnou vánoční reklamu pro letošní rok. Natočil ji celou na iPhone 13 Pro

Tradice by se měly dodržovat. Tak přesně tohoto hesla se i letos přidržel Apple a stejně jako v předešlých letech vypouští krátce před Vánoci svůj tradiční vánoční spot. Ten se tentokrát točí kolem sněhuláka Simona a zejména pak snahy jeho malé stvořitelky o to, aby přežil celý rok až do dalších Vánoc, kdy by si měl sněhulák opět užít venkovního prostředí a čerstvého sněhu. Na to, jak se to jeho ochránkyni podaří, se už podívejte vy sami.

Letošní vánoční reklama je unikátní v tom, že byla celá natočena na iPhone 13 Pro – tedy nejnovější telefon od Applu. Jedná se jen pro zajímavost o vůbec první vánoční reklamu Applu natočenou na iPhone, což jen dokazuje, jak Apple letošní generaci svých telefonů věří. S ohledem na kvalitu záběru se však ve výsledku tomuto faktu snad ani nelze divit. Celá reklama je totiž z hlediska filmařské kvality naprosto prvotřídní a je radost se na ní dívat. Českého jablíčkáře nicméně možná trochu zamrzí, že se neodehrává v našich luzích a hájích, stejně jako tomu bylo v několika spotech z předešlých let. Právě vánoční reklamy totiž Apple na našem území natáčí skutečně rád a mnozí jablíčkáři proto doufali, že by se sem mohl vrátit i letos.