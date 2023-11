Letošní vánoční reklama Applu je tu! Zahraje na city, otevře oči a byla natočena na iPhone 15 Pro

Již mnoho let vydává Apple ve druhé polovině listopadu svou vánoční reklamu a ani letošek není v tomto směru výjimka. Před malou chvílí totiž zveřejnil na svém youtubovém kanále téměř čtyřminutové vánoční video, které dokáže zahrát na city a dost možná i otevřít leckomu oči. Přináší totiž hezké poselství, které se nevztahuje jen k Vánocům. Dost ale bylo psaní. Nejlepší bude, když se na reklamu podíváte sami – naleznete ji pod tímto odstavcem.

Reklama vznikla alespoň podle několika exteriérových záběrů v Londýně a točí se kolem mladé ženy, které ztrpčuje život nerudný šéf. S jeho chováním se žena vyrovnává poměrně svérázně – konkrétně natáčením ručně vyrobené postavičky ztvárňující právě jejího šéfa, kterému se dějí nepříjemné věci coby pomyslná karma, která jej dohnala za krádež příspěvku na charitu. Svůj pohled na šéfa však žena změní ve chvíli, kdy od něj dostane vánoční dárek a poté jej vidí, jak sám zkroušený večeří v baru, ve kterém jsou kolem něj šťastní lidé. Právě to přiměje ženu k poměrně zásadní změně pohledu na jejího dosavadního „nepřítele“, čemuž přizpůsobí jednak svůj animovaný příběh, ale posléze i své chování tím, že s ním začne u jednoho stolu obědvat.

Vcelku zajímavé je, že spot měl být podle Applu částečně natočen na iPhone 15 Pro Max a zeditován na MacBooku Air, což jen dokládá to, jak skvěle na tom obě zařízení z hlediska technických specifikací jsou. Zároveň je super, že se Apple vrátil ke svému starému stylu vánočních reklam, ve kterých se snaží předat nějaké poselství a nikoliv jen zpropagovat své produkty. V posledních letech to totiž bohužel nebylo tak úplně pravidlem, ba právě naopak. Pokud vás pak zajímá, jak reklama vznikala, můžete se podívat na video níže zachycující „Behind the Scenes“. Stojí totiž rozhodně za to!