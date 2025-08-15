Zavřít reklamu

Vytvořte si pomocí tohoto AI promptu klíčenku s vaším oblíbeným logem

Amaya Tomanová
Pokud jste fanouškem určité značky, hudební skupiny, sportovního týmu či herní série, možná vás napadlo mít jejich logo i na praktickém doplňku, jako je klíčenka. Díky nástrojům umělé inteligence dnes není problém vytvořit realistický náhled takového předmětu – a to i bez fyzické výroby.

AI dokáže připravit fotorealistický snímek přesně podle vašeho zadání, takže můžete vidět, jak by vaše vysněná klíčenka vypadala, než se pustíte do objednávky u výrobce. Stačí mít připravené logo ve vhodné kvalitě (v případě nejznámějších značek a názvů to dokonce nebude potřeba) a jasnou představu o výsledné scéně. V našem případě půjde o akrylovou klíčenku zavěšenou na batohu, ale princip je stejný i pro jiné materiály nebo umístění.

Postup pro vygenerování klíčenky s libovolným logem

  • Vyberte své logo: Najděte soubor loga v co nejvyšší kvalitě. Ideálně ve formátu PNG s průhledným pozadím nebo ve vektorovém formátu (SVG, AI), aby se zachovaly ostré hrany a původní barvy.
  • Zvolte AI nástroj pro generování obrázků: Můžete použít platformy jako DALL·E, Midjourney, Stable Diffusion nebo jiný generátor, který zvládá fotorealistické výstupy a umožňuje vkládání přesného textového promptu.
  • Vytvořte prompt: Do AI nástroje vložte následující anglický prompt (nahraďte [LOGO] názvem nebo popisem svého loga):
  • Upravte detaily: Pokud AI ve výsledku změní tvar nebo barvy loga, doplňte do promptu, že logo musí zůstat zcela beze změny, a zkuste generování zopakovat. Někdy pomůže přidat i odkaz na referenční obrázek loga.
  • Stáhněte a uložte obrázek: Jakmile získáte výsledek, který odpovídá vaší představě, uložte ho v plném rozlišení. Takový vizuál můžete využít pro prezentaci návrhu, sdílení na sociálních sítích nebo pro předání výrobci jako ukázku.
Klicenka logo AI 1 Klicenka logo AI 1
Klicenka logo AI 2 Klicenka logo AI 2
Klicenka logo AI 3 Klicenka logo AI 3
Klicenka logo AI 4 Klicenka logo AI 4
Klicenka logo AI 5 Klicenka logo AI 5
Klicenka logo AI 6 Klicenka logo AI 6
Díky AI tak můžete během několika minut získat realistickou fotku své vysněné klíčenky, ať už pro osobní radost, dárek nebo marketingový účel. Fantazii se meze nekladou – stačí jen upravit prompt a vyzkoušet různé varianty scény, světla nebo materiálu.

