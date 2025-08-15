Vytvořte si pomocí tohoto AI promptu klíčenku s vaším oblíbeným logem

Pokud jste fanouškem určité značky, hudební skupiny, sportovního týmu či herní série, možná vás napadlo mít jejich logo i na praktickém doplňku, jako je klíčenka. Díky nástrojům umělé inteligence dnes není problém vytvořit realistický náhled takového předmětu – a to i bez fyzické výroby.
AI dokáže připravit fotorealistický snímek přesně podle vašeho zadání, takže můžete vidět, jak by vaše vysněná klíčenka vypadala, než se pustíte do objednávky u výrobce. Stačí mít připravené logo ve vhodné kvalitě (v případě nejznámějších značek a názvů to dokonce nebude potřeba) a jasnou představu o výsledné scéně. V našem případě půjde o akrylovou klíčenku zavěšenou na batohu, ale princip je stejný i pro jiné materiály nebo umístění.
Postup pro vygenerování klíčenky s libovolným logem
- Vyberte své logo: Najděte soubor loga v co nejvyšší kvalitě. Ideálně ve formátu PNG s průhledným pozadím nebo ve vektorovém formátu (SVG, AI), aby se zachovaly ostré hrany a původní barvy.
- Zvolte AI nástroj pro generování obrázků: Můžete použít platformy jako DALL·E, Midjourney, Stable Diffusion nebo jiný generátor, který zvládá fotorealistické výstupy a umožňuje vkládání přesného textového promptu.
- Vytvořte prompt: Do AI nástroje vložte následující anglický prompt (nahraďte [LOGO] názvem nebo popisem svého loga):
- Upravte detaily: Pokud AI ve výsledku změní tvar nebo barvy loga, doplňte do promptu, že logo musí zůstat zcela beze změny, a zkuste generování zopakovat. Někdy pomůže přidat i odkaz na referenční obrázek loga.
- Stáhněte a uložte obrázek: Jakmile získáte výsledek, který odpovídá vaší představě, uložte ho v plném rozlišení. Takový vizuál můžete využít pro prezentaci návrhu, sdílení na sociálních sítích nebo pro předání výrobci jako ukázku.
Fotogalerie
Díky AI tak můžete během několika minut získat realistickou fotku své vysněné klíčenky, ať už pro osobní radost, dárek nebo marketingový účel. Fantazii se meze nekladou – stačí jen upravit prompt a vyzkoušet různé varianty scény, světla nebo materiálu.
Právě přistála aktualizace 18.6.1.