Vytvořte pomocí tohoto AI promptu působivý obrázek „ztraceného města“

Umělá inteligence dnes nabízí nástroje, které umožňují každému z nás stát se tvůrcem dechberoucích vizuálů. Jedním z nejzajímavějších projektů, které můžete vyzkoušet, je vytvoření obrazu „ztraceného města“ – místa, kde se realita mísí s fantazií a kde příroda znovu získává kontrolu nad lidskými stavbami.
AI generátory obrázků umožňují během pár vteřin vytvořit scény, které by jinak vyžadovaly hodiny práce grafika nebo malíře. Díky detailním promptům (zadáním) lze určovat nejen hlavní téma, ale i světlo, barvy či atmosféru. V případě „ztraceného města“ jde o kombinaci historických staveb, přírodních prvků a magické atmosféry, která diváka okamžitě vtáhne do děje.
Jak postupovat při tvorbě obrazu
Pokud chcete vyzkoušet vlastní vizuál „ztraceného města“, postupujte následovně:
- Vyberte zemi a její ikonickou stavbu – může jít o Eiffelovu věž, Karlův most nebo třeba pyramidu v Mexiku.
- Použijte připravený prompt – ten slouží jako podrobný návod pro AI:
- Upravujte parametry dle potřeby – změnou země, barvy světla, hustoty vegetace či počasí docílíte pokaždé jiného výsledku.
- Spusťte generování – většina nástrojů zvládne během několika sekund vykreslit detailní scénu.
- Experimentujte – zkuste verze s ranním sluncem, s bouřkovými mraky, nebo třeba s noční oblohou plnou hvězd.
Fotogalerie
AI obraz „ztraceného města“ je nejen kreativní hrou s fantazií, ale také inspirací k zamyšlení nad tím, jak by vypadala naše civilizace, kdyby příroda dostala šanci znovu ovládnout prostor. Stačí si vybrat zemi, přidat ikonickou stavbu a nechat umělou inteligenci proměnit vaši představu ve vizuální realitu.