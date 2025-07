Vytvořte si s pomocí tohoto AI promptu tajuplný kufřík s krajinou

Stačí jednoduchý anglický popis a správný nástroj. Výsledek? Kouzelný kufřík, ze kterého vyrůstá celá krajina. V článku vám ukážeme, jak na to – krok za krokem.

Představte si, že otevřete starý kožený kufřík a uvnitř místo oblečení objevíte horskou krajinu, zurčící vodopád a zapadající slunce. Ne, to není scéna z pohádky, ale vizuální dílo, vytvořené pomocí umělé inteligence. AI nástroje dnes umožňují tvořit fascinující surrealistické obrazy, které kombinují realitu s fantazií způsobem, jenž dříve patřil výhradně profesionálním ilustrátorům. A co je na tom nejlepší? Takový obraz si dnes můžete vytvořit i vy i bez znalosti grafiky – stačí nápad a správná slova.

Jak vytvořit kouzelný kufřík s krajinou – návod krok za krokem

Vyberte správný nástroj: Použijte generátor obrazů na bázi umělé inteligence, jako je Leonardo.Ai, případně jiné pokročilé platformy jako Midjourney, DALL·E nebo NightCafe.

Zadejte prompt (textový popis): A surreal and imaginative digital artwork featuring a close-up and opened suitcase on a wooden table in a workshop setting. The suitcase is open, revealing a vibrant and lush landscape inside, complete with a waterfall, trees, and a sunset sky. Birds are flying around the scene, adding a sense of motion and life. The workshop is dimly lit, with large windows in the background allowing natural light to filter in. Various tools and objects are scattered around the room, contributing to the creative atmosphere. The suitcase is brown with leather accents. The overall composition blends elements of reality and fantasy, creating a visually striking and thought-provoking image.

Zvolte styl a detaily: V nástroji můžete zvolit atmosféru (surrealistická, realistická, kreslená), barvy, ostrost nebo úroveň detailů.

Spusťte generování a vyčkejte několik sekund, než AI vykreslí obraz podle vašeho zadání.

Stáhněte si výsledek: Pokud jste spokojeni, obrázek si stáhněte. Můžete ho použít jako pozadí plochy, plakát nebo jako součást kreativního projektu.

Užitečné tipy

Chcete-li dosáhnout jiného vizuálního dojmu než bujné krajiny, můžete ve svém promptu nahradit výraz „lush landscape“ například za desert scene (pouštní krajinu), snowy mountains (zasněžené hory), city skyline (panoráma města), tropical beach (tropickou pláž) nebo alien world (mimozemský svět). Pokud toužíte změnit samotný objekt nebo prostředí, ve kterém se krajina nachází, můžete místo klasického kufříku použít výrazy jako vintage suitcase (retro kufr), metal toolbox (kovový box), open drawer (otevřený šuplík), workshop table (pracovní stůl) či museum display (muzejní vitrína). Tyto jednoduché úpravy promptu vám umožní vytvořit zcela nové a originální variace vašeho obrazu.