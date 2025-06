Tento prompt vám umožní vytvořit dokonalé 3D obrazy Vltavy, Karlova mostu či dalších míst

Touha zachytit krásu Prahy v nezapomenutelném vizuálním formátu nemusí zůstat jen snem profesionálních grafiků. Díky moderním nástrojům umělé inteligence může dnes téměř každý vytvořit obraz, který by si bez nadsázky zasloužil místo na výstavě nebo v rámečku nad pracovním stolem. V tomto článku vám krok za krokem ukážeme, jak pomocí AI vygenerovat úchvatné 3D panorama řeky Vltavy s ikonickým Karlovým mostem – a to ve fotorealistické kvalitě a magickém světle zapadajícího slunce.

Toužíte po dechberoucím obraze Karlova mostu nad řekou Vltavou, který by vypadl jako ze snu – nebo z ateliéru špičkového 3D grafika? Umělá inteligence vám to dnes umožní i bez znalosti složitých modelovacích nástrojů. Níže najdete návod, jak si vytvořit působivý snímek Karlova mostu ve fotorealistickém 3D stylu, ideálně při západu slunce.

Co budete potřebovat

Přístup k AI generátoru obrázků (např. Midjourney na Discordu nebo DALL·E přímo v ChatGPT Plus). My jsme pro účely článku využili placenou verzi ChatGPT. Věříme, že s nástrojem, určeným přímo pro generování obrázků, dosáhnete mnohem lepších výsledků.

Základní znalost práce s prompty

Chuť experimentovat s nastaveními formátu, kompozice a světla

Prompt: Základ pro úspěšný výsledek

Nejprve si připravte textový příkaz (prompt), který popisuje, co má obraz obsahovat. Doporučujeme začít tímto osvědčeným:

Photorealistic 3D cross-section of the Vltava river with the Charles Bridge in the foreground, highly-detailed, studio background, at sunset –ar 4:3 –s 100

Pokud výsledek neodpovídá vaší představě, neváhejte experimentovat. Můžete změnit poměr stran na širokoúhlý (–ar 16:9), upravit barevné ladění (například in warm golden tones nebo under moonlight) nebo přidat další prvky do scény – třeba loďky, labutě nebo siluetu Pražského hradu. Stejně tak ale můžete klidně zadat vytvoření úplně jiné scenérie tím, že vyměníte Vltavu a Karlův most za jiná místa. Fantazii se meze nekladou a právě v tom tkví kouzlo tvorby s AI.

Fotogalerie AI panorama Prahy 1 AI panorama Prahy 2 AI panorama Prahy 3 AI panorama Prahy 4 Vstoupit do galerie

Obraz, který takto vytvoříte, můžete snadno využít jako pozadí na plochu, digitální plakát, nebo jej vytisknout ve vysokém rozlišení. Vizuální síla AI-generovaných 3D obrazů často překvapí i profesionály – a právě známé motivy jako Karlův most, které známe z reálného života, vyniknou ve stylizovaném provedení obzvlášť silně.

Tvorba vlastního 3D panoramatu s AI je nejen zábavná, ale i tvořivě naplňující. Nabízí možnost vidět známá místa novým pohledem a přetvořit je podle vlastního vkusu a nálady. Ať už jste grafik, fanoušek digitálního umění, milovník Prahy nebo jen někdo, kdo si rád hraje s novými technologiemi, s tímto návodem máte jedinečnou příležitost vytvořit si vlastní vizuální poklad.