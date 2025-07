Meta může Applu vyfouknout revoluci! Její chytré hodinky s kamerou mají dorazit už na podzim

Apple si s nápadem přidat do Apple Watch kameru pohrává už několik let. Ale vypadá to, že Meta jej předběhne. Podle nových informací z dodavatelského řetězce se Meta chystá odhalit vlastní chytré hodinky s kamerou už letos v září. Meta údajně projekt hodinek s kamerou testovala už v roce 2021, ale o rok později vývoj pozastavila. Nyní se má projekt vracet zpět do hry a podle serveru DigiTimes má být zařízení představeno během konference Meta Connect, která se koná 17. a 18. září v USA. Výrobcem hodinek má být čínská firma Huaqin.

Koncept Apple Watch s fotoaparátem wristcam_2021_apple_watch_FB Wristcam-Apple-Watch-Accessory-2 wristcam_2021_apple_watch_4 wristcam_2021_apple_watch_2 Processed with VSCOcam with c2 preset Processed with VSCOcam with c2 preset Apple Watch camera CMRA Vstoupit do galerie

Zatím není zcela jasné, zda se zařízení skutečně objeví na zmíněné akci. Ovšem pokud ano, půjde o přímou konkurenci Apple Watch. Ale s jedním zásadním rozdílem, a sice integrovanou kamerou. Ta má sloužit nejen k pořizování fotek a videí, ale také k využití v kombinaci s AI. Hodinky mají být součástí širšího portfolia nositelných zařízení, která má Meta v plánu uvést (včetně očekávaných AI brýlí).

Apple se tématem hodinek s kamerou zabývá už od roku 2019, kdy podal patent na koncept ohebného pásku s kamerou na jednom konci. Uživatel by mohl kameru naklánět a otáčet podle potřeby. Apple ve svém patentu zmiňuje scénáře jako je běh, turistika, surfování nebo snowboarding, kde by možnost zachytit okamžik přímo z hodinek mohla být velmi praktická. Zajímavé je, že Apple podle všeho uvažoval o řešení mimo tělo samotných hodinek. Například vyměnitelném pásku, který obsahuje kameru i potřebnou elektroniku.

Meta na to podle dostupných informací má v úmyslu jít jinak. Kameru chce údajně integrovat přímo do těla hodinek, čímž by mohla nabídnout rychlejší a jednodušší přístup k foto a videozáznamu. Zařízení má být navíc napojené na AI platformy Mety. Otázkou samozřejmě zůstává souhlas uživatelů s tím, že jejich zápěstí bude vybaveno kamerou. Vzhledem k rostoucím obavám o soukromí může být přijetí této funkce veřejností ledajaké. Nicméně pokud Meta zvládne dobře odkomunikovat přínosy a zároveň nabídne silné nástroje na ochranu soukromí, může jít o atraktivní novinku. Moudřejší budeme dost možná v září.