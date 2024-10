Sliby, chyby? Meta před rokem slíbila WhatsApp pro iPady, stále na něj ale čekáme

Je tomu sice možná skoro až k nevíře, ale i přes obří oblibu komunikátoru WhatsApp si jej stále nemohou uživatelé plnohodnotně užít na iPadech. Přestože na iPhony či Macy Meta aplikaci WhatsApp již dávno vydala, iPadům se bůhvíproč stále brání. Loni na konci září sice svitla uživatelům jablečných tabletů naděje na to, že by na ně mohl v brzké době WhatsApp dorazit, jelikož Meta potvrdila své plány jej na iPady vydat, stále se tak neděje.

Loni v září přitom vypadalo vše okolo WhatsAppu pro iPady jako zalité sluncem. To proto, že Meta tehdy dokonce vydala i první betu skrze TestFlight, čímž formálně testování iPadOS verze WhatsApp potvrdila. Od té doby se však ledy prakticky nehnuly. WhatsApp je totiž stále v betě, přičemž její vývoj podle všeho skoro neprobíhá. Její nynější verze má navíc stále trpět spoustou chyb a často padá, takže se nezdá, že by mohla Meta s něčím podobným jít v nejbližší době ven. Pokud jste tedy doufali v to, že si na iPadu brzy užijete plnohodnotný WhatsApp, bohužel se tak prakticky na 100 %nestane. Proč tomu tak je ale ví zřejmě jen Meta.