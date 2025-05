App Store v této zemi se zásadně mění! Vývojáři v něm dostali mnohem větší svobodu

Po nedávném rozsudku ve sporu mezi společností Apple a Epic Games se technologický gigant rozhodl upravit pravidla svého App Store, konkrétně pak v USA. Kalifornský soud nařídil Applu, aby vývojářům umožnil informovat uživatele o alternativních způsobech placení mimo oficiální nákupy v aplikacích. Apple okamžitě zareagova. A to i přesto, že má v plánu se proti rozsudku odvolat.

Apple informoval vývojáře e-mailem, ve němž uvedl klíčové změny:

Aplikace ve Spojených státech mohou obsahovat tlačítka, odkazy a výzvy k akci, které vedou mimo App Store, a to třeba na weby s NFT nebo jinými platebními platformami.

Pro implementaci těchto prvků nejsou potřeba žádná speciální povolení.

Ve Spojených státech již neplatí omezení na propagaci alternativních platebních metod.

Změny jsou aktuálně omezeny pouze pro americký trh. Generální ředitel Epic Games Tim Sweeney však nabídl Applu jakousi „smírnou dohodu“. Jestliže by Apple aplikoval tato pravidla globálně, Epic by stáhl všechny zbývající právní kroky, které proti Applu v současnosti činí. Jablečný gigant zatím na tuto nabídku nereagoval. První vývojáři už ale jedou podle novinky naplno. Spotify odeslalo aktualizaci, která nová pravidla používá. Patreon plánuje totéž. Největší novinkou ale je, že se Fortnite vrátí do amerického App Store.