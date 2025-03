Do dvou let dorazí první Apple Watch s kamerou! Pro focení ji ale nevyužijete

V souvislosti s Apple Watch se již řadu let spekuluje nad tím, zda jim kalifornský gigant po vzoru iPhonů či iPadů nedopřeje alespoň základní kameru. A jak se zdá, tato myšlenka se do dvou let stane realitou. Apple totiž podle zdrojů spolehlivého reportéra Marka Gurmana z Bloombergu již na Apple Watch osazených kamerou pracuje, přičemž jejich uvedení má naplánováno do roku 2027. Nečekejte však, že byste kamerku využili pro FaceTime hovory či fotografování.

Gurmanovy zdroje totiž tvrdí konkrétně to, že hlavní účel kamerky v Apple Watch bude podpora funkce Visual Intelligence, tedy jinými slovy AI rozpoznávání předmětů v hledáčku kamerky a následné poskytnutí doplňujících informací. Hodinky by tedy například mělo jít namířit na psa s tím, že by vám následně prozradily jeho rasu, nebo na obchod pro zjištění otevírací doby. Velmi zajímavé je pak to, že kvůli snaze rozšířit svou AI na co nejvíce produktů počítá Apple s nasazením kamerky jak u řady Series, tak Ultra. Zatímco v případě řady Series by měla být kamerka přímo v displeji hodinek, u řady Ultra má být integrována do jejich boku, konkrétně pak na pravou stranu poblíž korunky.

Nakolik bude toto řešení funkční a hlavně využitelné samozřejmě ukáže až čas. Jelikož však Apple nemá problém využitelnost senzorů ve svých produktech softwarově omezovat tak, aby fungovaly „jen“ v omezeném režimu (například měření teploty jen v noci při monitoringu spánku), nebylo by překvapivé, kdyby kamerka i přesto, že by zvládla například fotit v nízkém rozlišení, byla omezena jen a pouze na Visual Intelligence. Zároveň se sluší jedním dechem dodat, že u nás zatím tato funkce dostupná není a je otázkou, zda v dohledné době bude. Pokud ne, mohou nás pak kamerky v Apple Watch ponechat chladnými.