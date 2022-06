Mark Zuckerberg ukázal, za co Meta utratila 10 miliard dolarů

Obrovskému rozmachu virtuální a rozšířené reality věří v budoucnu extrémní množství firem v čele s Metou. Ten ostatně již řadu let pracuje na speciálních headsetech, které by měly uživatelům “umožnit” do AR/VR světů pohodlně proniknout a pochopit jejich kouzlo. A protože má za sebou již celou řadu nejrůznějších pokusů, rozhodl se nyní šéf Mety Mark Zuckerberg své snahy poodhalit. Na fotky, kterými se Zuckerberg pochlubil, se můžete podívat v galerii pod tímto odstavcem.

Schválně si tipněte, kolik peněz již Meta do prací na AR/VR headsetech investovala. Jedná se totiž o takřka neuvěřitelnou částku, která by vás asi hned tak nenapadla. Doposud totiž stály Metu její snahy vyvinout skutečně skvělý AR/VR headset neuvěřitelných 10 miliard dolarů, přičemž další peníze do projektu samozřejmě ještě “nalije”, jelikož stále není v cíli. S ohledem na obří investici vás tak asi nepřekvapí, že si nechává většinu svých know-how pro sebe a o svých prototypech headsetů neprozrazuje prakticky žádné bližší informace než třeba to, že u nich nasadila displeje a čočky s ultra vysokým rozlišením, aby byl zobrazovaný obsah co možná nejpřesnější. S ohledem na astronomickou cenovku je nicméně otázkou, na kolik si Meta v budoucnu nacení svůj produkt pro veřejnost. Návratnost takto obří investice bude totiž rozhodně dlouhá.