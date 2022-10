Mark Zuckerberg: WhatsApp je bezpečnější než iMessage

Šéf společnosti Meta (dříve Facebook) nechodí v poslední době pro kontroverzní výroky daleko, o čemž svět opět přesvědčil teprve před pár hodinami. V novém příspěvku na Instagramu se totiž nechal slyšet, že je komunikátor WhatsApp mnohem soukromější a bezpečnější než iMessage od Applu.

Ano, čtete správně. WhatsApp, který již roky spadá do portfolia Mety, která je pravidelně popotahována za špatné nakládání s uživatelskými daty a jejich úniky, je dle šéfa Mety daleko lepší než iMessage. Důvodem je pak jeho zabezpečení end-to-end, ale hlavně možnost mizejících zpráv, větší možnosti v rámci jednotlivých chatů a tak podobně. Třešinkou na dortu je pak dle Zuckerberga multiplatformní využití, kterým se iMessage chlubit nemohou. Co naplat, že jsou dlouhodobě nezávislými bezpečnostními experty označovány za nejbezpečnější veřejně dostupný komunikátor. V očích Marka Zuckerberga zkrátka na kvality WhatsAppu nemají, což je však tak trochu pochopitelné. Vždyť právě Apple leží Metě v posledních zhruba dvou letech naprosto extrémním způsobem v žaludku, jelikož jí výrazně znesnadnil podnikání v reklamním sektoru. Do svých operačních systémů totiž Apple nasadil blokátory sledování a další podobné prvky, které zabraňují cílení reklam, ze kterých přitom Meta žije.