Ming-Chi Kuo: AR/VR headset od Applu dokáže detekovat pohyb rukou a prstů s revoluční přesností!

Známý a nutno podotknout, že uznávaný analytik Ming-Chi Kuo se opět přihlásil o slovo a magazínu MacRumors přiblížil nové informace o očekávaném headsetu od společnosti Apple. Náhlavní souprava by měla obsahovat několik extrémně citlivých 3D snímacích modulů, které budou schopny revolučním způsobem detekovat gesta rukou a zároveň také objekty, které v prstech a rukou budeme držet. Kuo uvádí:

„Předpokládáme, že AR/VR headset Applu dokáže detekovat nejen změnu polohy uživatele nebo cizí předměty, případně cizí ruce před očima uživatele, ale také dynamickou změnu detailů ruky, stejně jako to dělá Face ID a FaceTime v iPhonů v momentě, kdy vytváříte Animoji. iPhone v tomto momentě dokáže zachytit dynamickou změnu výrazu obličeje uživatele a převést ji do digitální podoby. To stejné, ovšem mnohem podrobněji by měl dokázat také AR/VR headset. Díky tomu dokáže detekovat nejen gesta, ale jednotlivé pohyby, díky kterým dokáže headset převést pohyb ruky do digitální podoby například v aplikacích nebo videohrách a to s velmi vysokou přesností bez toho, aniž by uživatel musel mít nějaké detekční rukavice nebo jiné senzory.“

Fotogalerie Apple Glass - 11 Apple Glass - 10 Apple Glass - 9 Apple Glass - 8 +9 Fotek Apple Glass - 7 Apple Glass - 6 Apple Glass - 5 Apple Glass - 4 Apple Glass - 3 Apple Glass - 2 Apple Glass - 1 Apple Glass - FB Vstoupit do galerie

Aby Apple dokázal zachytit i ty nejjemnější pohyby prstů a rukou, měl by VR headset obsahovat čtveřici 3D senzorů, které jsou na zcela jiné úrovni, než aktuálně používané senzory v iPhone. Pro detekci pak bude zřejmě používán také LiDAR. Právě detekce gest a prstů bez toho, aniž by musel mít uživatel na rukou jakékoli senzory má být tím, co způsobí ve světě virtuální a rozšířené reality doslova revoluci a má to být klíčová vlastnost celého připravovaného produktu. Jakmile si headset nasadíte na hlavu, nebudete potřebovat nic dalšího a vaše okolí, vaše tělo a všechny předměty, které budou v blízkosti by se měly dát automaticky převést do virtuálního světa, případně do rozšířené reality.

Zní to sakra dobře, co říkáte? Jak dopadne VR/AR headset od Applu v praxi se dozvíme v nejbližších letech, tedy pokud jej Apple skutečně vydá a tato vychytávky spatří světlo světa. Pokud ano, pak se je rozhodně na co těšit!