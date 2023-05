Souhrn spekulací: Vzhled iPhonů 16, iPhone 15 Pro Max fotoaparát a AR/VR headset na WWDC

V uplynulém týdnu opět nabraly na obrátkách spekulace, související s chystaným AR/VR headsetem od Applu a jeho (ne)představení na letošní červnové WWDC. Jak to nakonec bude?

Vzhled iPhonů 16

Od oficiálního představení iPhonů 15 nás dělí sice ještě pár měsíců, to ale podle všeho nijak nebrání v šíření spekulací o iPhonech 16. O zveřejnění těchto spekulací se tentokrát postaral známý leaker s přezdívkou Unknownz21, který se podělil o detaily, týkající se vzhledu – respektive velikosti – iPhonů 16. Podle zmíněného leakera bychom se příští rok na podzim měli dočkat iPhonů větších rozměrů. Z 6,1″ varianty by se měla stát 6,31″ verze, z 6,7″ iPhonu by se měl stát 6,91″ model. Ke zvětšení dojde nejen v oblasti displeje. ale celého těla iPhonu. Leaker dále v souvislosti s chystanými iPhony 16 uvedl, že by se varianta Pro Max měla dočkat periskopického teleobjektivu.

AR/VR headset na WWDC

Se zprávami o tom, zda se na WWDC představí očekávaný AR/VR headset od Applu, to ještě nedávno bylo jako na houpačce. Jednu dobu bylo červnové představení bráno téměř jako samozřejmost, o něco později se ale ozvalo několik analytiků, podle kterých se Apple s představením headsetu spíše opozdí. Se zprávou o tom, že by se červnové představení mohlo přece jenom uskutečnit, přišel v tomto týdnu analytik Ming-Chi Kuo.

Byl to přitom právě Kuo, kdo ještě relativně nedávno zastával názor, že Apple nestihne svůj headset představit na letošní WWDC. Kuo ve své nedávno zprávě uvedl, že představení headsetu de facto již nic nestojí v cestě. Nechme se tedy překvapit.

Objektivy iPhonu 15 Pro Max

Na závěr našeho dnešního souhrnu spekulací se budeme věnovat objektivům iPhonu 15 Pro Max. Již delší dobu se spekuluje o tom, že by zmíněný model měl být vybaven periskopickým teleobjektivem s vylepšeným zoomem. Tato novinka se odrazí také na vnitřním uspořádání objektivů chystaného modelu. Soustava objektivů u současných modelů iPhonů vypadá tak, že se v horní části nachází teleobjektiv následovaný ultraširokoúhlým objektivem, a ve spodní části se nachází širokoúhlý objektiv. U iPhonu 15 Pro Max by se z důvodu odlišné technologie měl ultraširokoúhlý objektiv nacházet v horní části soustavy, zatímco teleobjektiv se z důvodů nároků na prostor přesune do střední části.