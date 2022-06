Apple dnes své první AR/VR brýle nepředstaví, vyloučeno je i pouhé poodhalení

Již dnes večer na své úvodní Keynote WWDC 2022 měl podle mnoha zdrojů Apple světu představit své první AR/VR brýle, které měly s trochou štěstí výhledově nahradit iPhony. Relativně nedávno však začala valná většina zdrojů od tohoto tvrzení ustupovat a nyní se zdá, že je již prakticky rozhodnuto. Headset se dnes večer bohužel neukáže a to ani částečně.

Že nemá Apple na dnešek v plánu odhalení AR/VR brýlí potvrdil přes víkend velmi dobře informovaný reportér Bloombergu Mark Gurman spolu s analytikem Mingem-Chi Kuem. Jejich slova nyní potvrdil i velmi spolehlivý deník The New York Times, který navíc přišel i s dalším možným vysvětlením, proč se tak stane – respektive s dalším dílkem do skládačky nezdarů, se kterými se musel Apple při vývoji brýlí potýkat. Zdroje The New York Times konkrétně tvrdí, že hlavním kamenem úrazu poslední doby byl nedostatečný výpočetní výkon, který brýlím neumožňoval fungovat v takové formě, kterou od nich Apple vyžadoval. Kvůli tomu tak musel být jejich vývoj pozdržen, dokud nebude k dispozici dostatečně výkonné řešení, kterým by měla být druhá generace čipu Apple Silicon. Jelikož si však ta odbude svou premiéru pravděpodobně až na konci letoška, ne-li na začátku roku příštího, je jasné, že s ní nyní nemůže Apple brýle představit.