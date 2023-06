Bude třeba změna? Situace kolem názvu AR/VR headsetu Applu se zamotává

Jen stěží by zřejmě leckoho napadlo, že jedním z nejožehavějších témat souvisejících s novým AR/VR headsetem Applu bude v posledních dnech jeho název. Jelikož se však ukázalo, že ochrannou známku na „Vision Pro“ drží v Číně Huawei, je tomu skutečně tak. Situace kolem názvu pro headset se navíc nyní začíná zamotávat ještě více, byť je pravda, že se pro Apple o žádné komplikace jednat nemusí.

Portál 9to5mac se po zjištění vlastnictví ochranné známky „Vision Pro“ společností Huawei rozhodl více zapátrat po tom, zda Apple nebude muset řešit potenciální problémy i jinde. A to, co mu prozradila databáze ochranných známek, může do jisté míry na první pohled skutečně vyrazit dech. Název „Vision Pro“ má totiž různě ve světě zaregistrováno minimálně 58 společností. Právě to je však pro Apple ve výsledku dobré. Ochrannou známku pro název je totiž třeba registrovat v souvislosti s určitou produktovou kategorií nebo odvětvím, ve které bude firma daný název využívat. Jinými slovy, kdybyste si například zaregistrovali ochrannou známku na frázi „mobilní jablko“ v souvislosti s prodejem mobilních telefonů (a nikdo ji doposud neměl), mohl by přijít někdo jiný a „mobilní jablko“ si zaregistrovat pro své ovoce.

Vše samozřejmě záleží na posouzení úřadů, ale obecně platí, že pokud si společnosti neregistrovaly „Vision Pro“ v souvislosti s headsety, potažmo s elektronikou blízkou tomuto zařízení, neměl by pro Apple být problém tento název používat. Nicméně v případě Huawei by se o určitý zádrhel skutečně jednat mohlo, jelikož ten Vision a potažmo Vision Pro v souvislosti s elektronikou a to mimo jiné právě z kategorie headsetů používá. Vše ale v tomto směru ukáže až čas, kterého má Apple zatím dost.