Apple bude zřejmě muset přejmenovat svůj headset Vision Pro!

Přestože byl AR/VR headset Vision Pro představen teprve před zhruba týdnem a na pulty obchodů zamíří až příští rok, Apple už u něj musí řešit první závažný problém, který by mohl vést v krajním případě k přejmenování tohoto produktu. V Číně totiž vlastní ochrannou známku na slovní spojení „Vision Pro“ někdo jiný, což může ve výsledku vyústit až v to, že v této zemi nasadí Apple pro headset jiný název, který si již bude schopen sám uchránit ochrannou známkou. A hádejte, kdo v Číně ochrannou známku pro „Vision Pro“ vlastní.

Pokud jste tipovali technologického giganta Huawei, trefili jste se přímo do černého. Podle průzkumu portálu MyDrivers si totiž Huawei ochrannou známku pro výraz „Vision Pro“ zaregistroval už 16. května 2019 s tím, že může tento název aktivně využívat do 27. listopadu 2031, přičemž poté si jí bude moci samozřejmě přednostně obnovit a tím k názvu „Vision Pro“ opět Applu zavřít cestu. Jedním dechem je však potřeba dodat, že se ze strany Huawei nejedná o žádný trucpodnik, nýbrž spíš o nepříjemnou shodu náhod. Pod označením „Vision“ totiž prodává v Číně spoustu produktů v čele s chytrými televizemi, vlastními elementárními headsety, monitory a tak podobně. S ohledem na tuto skutečnost je nicméně víceméně jasné, že se mu do uvolnění výrazu „Vision Pro“ moc chtít nebude.

Před Applem jsou v tuto chvíli velmi pravděpodobně dlouhá jednání, která budou mít za cíl Huawei přimět k tomu, aby mu ochrannou známku za výraz „Vision Pro“ přenechal, nebo spíš odprodal. Zda se obě společnosti dohodnou či nikoliv nicméně v tuto chvíli předpovídat absolutně nelze, jelikož, jak již zaznělo výše, obě mají s „Vision Pro“ své plány. O to zajímavější bude celou zápletku sledovat, jelikož může vést k nevídané věci – tedy donucení Applu změnit v Číně pro headset název, což by pro něj nebylo z marketingového hlediska vůbec dobré skrz potenciální pletení uživatelů. Vina je však v tomto případě zcela na jeho bedrech, jelikož si rozhodně měl možnosti využití názvu před uvedením produktu pohlídat.