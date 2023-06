Apple Vision Pro: Revoluční AR/VR headset Applu představen!

Tak jsme se skutečně dočkali. Apple totiž před malou chvílí skutečně představil svůj první AR/VR headset s názvem Apple Vision Pro. Co vše umí?

S trochou nadsázky by se dalo říci, že vše, na co jste zvyklí z iPhonů, iPadů, Maců, Apple Watch a tak podobně. Headset vám totiž de facto v prostoru dokáže promítat věci v rozšířené realitě a to dle všeho v neskutečné kvalitě. K ovládání navíc nepotřebujete žádné ovladače, ale vystačíte si jen s očima, rukama a hlasem. Díky senzorům, které produkt podporuje, jsou totiž snímány i ty nejmenší pohyby.

Systém brýlí je designově velmi blízký těm, které znáte z ostatních Apple produktů, díky čemuž by tak mělo být vše velmi jednoduše ovladatelné. Zobrazované AR prvky budou „svítit“ v prostoru, přičemž vy si s nimi budete moci pomocí rukou různě hýbat, zvětšovat si je a tak podobně, aby se vám s nimi pracovalo co možná nejpohodlněji. Vaše prostředí okolo lze navíc díky headsetu proměnit takřka v cokoliv, co vás napadne. Chcete sledovat Apple TV v lese? Máte možnost. Chcete pracovat na vašem novém macOS projektu v klidu někde u jezera? Ani to není pro Apple Vision Pro žádný problém! Zkrátka a dobře, dostane vás kamkoliv, kam jen budete chtít.

Velmi zajímavé je to, že senzory v brýlích nejen sledují vaše oči kvůli ovládání systému, ale zároveň je snímají a promítají na vnějším displeji, díky čemuž tak vaše okolí vás uvidí jako kdyby byl headset průhledný, i když samozřejmě není. Senzory v brýlích jsou navíc natolik chytré, že pochopí, že se chcete dívat „skrze“ ně a díky tomu „propustí“ přes digitální obsah ten reálný, což je rozhodně zajímavé.

Vision Pro vznikl z velké části kvůli produktivitě, která by díky němu měla být vskutku skvělá. Můžete se totiž doslova obklopit nejrůznějšími pracovními plochami a v těch podle svých možností procházet a pracovat v nich. Vše je navíc samozřejmě napojeno na iCloud a tedy synchronizováno s vašimi iPhony, iPady či třeba Macy. Ty však ani zdaleka nenabídnou tolik uzajímavých možností jako Vision Pro, který umožňuje například „vytažení si“ 3D objektu zaslaného přes iMessage přes vás.

Brýle jako takové nejsou bohužel zcela bezdrátové. Vyplnily se totiž předpoklady ohledně nutnosti jejich napájení externí baterií, která se připojuje přes magnetická konektor na kabelu k brýlím. O výdrži se sice Apple na Keynote nezmínil. nicméně mnohokrát ukázal, jak všestranné brýle jsou. Zvládají totiž třeba i zrcadlit obrazovku Maců a tak podobně – to vše navíc s podporou Magic Trackpadu, Magic Keyboard či Magic Mouse. A co víc – s Macem se propojíte pouhým pohledem.

K dispozici je rovněž celá řada přizpůsobení zobrazení jako například ztlumení okolního světla při prohlížení fotografií, efektní prohlížení panoramatických záběrů. Prostorové video, Live Photos ve 3D. Přizpůsobit si ale můžete samozřejmě třeba i své „digitální plátno“, aby se vám sledovaly filmy, seriály či třeba hrály hry co možná nejlépe a zkrátka tak, abyste měli vše „na míru“. Mimochodem, co se týče her, zde Apple slibuje velkolepou podporu Apple Arcade, přičemž hned od prvního dne má headset podporovat více než 100 her.

Jedním z hlavních partnerů z hlediska dodávání obsahu pro Apple Vision Reality Pro bude společnost Disney, která ve svém prezentačním videu představila řadu vskutku líbivých možností v čele s prožitím Star Wars na vlastní kůži, sledování zápasů NBL a tak dále z naprosto nových, nevídaných úhlů, vychutnávání si pohádek z nové perspektivy a tak dále. Spousty obsahu jsou přislíbeny v průběhu následujících měsíců.

Co se týče designu, jeden z hlavních designérů Applu jej popsal jako kombinaci nejlepších prvků z Maců, iPhonů či iPadů. Vše je v tomto směru dle něj dotažené do naprostých detailů, kdy například „přitažení“ čelenky za hlavu je řešeno skrze digitální korunku známou z Apple Watch a tak podobně. Co se týče již výše zmíněného napájené skrze magnetický konektor, přídavná baterie k headsetu vypadá designově trochu jako MagSafe Battery Pack, avšak je dle všeho z hliníku a je delší.

Předpoklady se naplnily i na poli displejů. Použity jsou microLED panely se 23 miliony pixelů na každém displeji. Samozřejmostí je zde 4K rozlišení s podporou HDR a zkrátka vším, co je potřeba k tomu, aby byl zážitek ze sledování obsahu co možná nejlepší. O to se však kromě perfektních displejů postarají i reproduktory, které jsou implementované do „čelenky“ a u kterých Apple slibuje, že vás zvukově doslova pohltí a nabídnou bombastický prostorový zvuk. Slovy jako neuvěřitelné, skvělé, velkolepé a bombastické se u tohoto produktu zkrátka nešetří.

Srdcem headsetu jsou hned dva čipy – jeden již všem dobře známá Apple M2, druhým pak žhavá novinka ve formě R1 vytvořená jen a pouze pro účely tohoto headsetu. Nikoho nicméně zřejmě příliš nepřekvapí, že je založen právě na M2, což mu zaručuje vynikající výkon, byť samozřejmě posunutý směrem, kterým Apple potřeboval.

Operační systém brýlí se nazývá visionOS a dle slov Applu je jakousi kombinací iOS, iPadOS a macOS, ze kterých si vzal to nejlepší a zároveň ty nejsilnější stavební kameny. I díky tomu je s nimi ostatně jednak skvěle kompatibilní, ale taktéž jim je velmi blízký z hlediska ovladatelnosti, což je pro uživatele naprosto klíčové pro to, aby jej rychle dokázali „pochopit“.