Nástupce Vision Pro na obzoru? Apple vyvíjí hned 4 nové AR/VR headsety!

Přestože se první AR/VR headset Applu Vision Pro ještě neprodává a pravděpodobně ještě pěkných pár měsíců ani prodávat nebude, tudíž kalifornský gigant netuší, jak úspěšný prodejně bude, už pracuje na jeho nástupcích. Dřívější zprávy sice hovořily o tom, že vývoj dalších AR/VR headsetů byl stopnut, nicméně čerstvá zpráva portálu DigiTimes z Asie tvrdí, že tomu je přesně naopak. Ve vývoji mají být totiž hned čtyři nové headsety.

Podle zdrojů DigiTimes by měl být jeden z vyvíjených headsetů přímým nástupcem Vision Pro, druhý pak jeho levnější verzí cílící na méně náročné uživatele. Co se pak týče zbylých dvou vyvíjených headsetů, u těch zdroje zatím žádné detaily neupřesnily a my tak můžeme jen hádat, zda se bude jednat například o nějaký mezistupeň mezi drahou a levnou variantou, popřípadě o high-endovou verzi či o model cílící na úplně jinou uživatelskou skupinu než tomu je nyní. Tak jako tak však na představení jakéhokoliv headsetu z této čtveřice budeme čekat poměrně dlouho. Zdroje DigiTimes totiž tvrdí konkrétně to, že první vyvíjené kousky by měly do prodeje vstoupit nejdříve ve druhé polovině roku 2025, přičemž vyloučit nelze ani výrazný odklad. Právě s ohledem na velmi vzdálené datum vydání je tak jasné i to, že finální podoba či funkčnost produktu ještě nemusí být – a pravděpodobně ani není – finálně uzavřena.