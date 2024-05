Vstříc jablíčkářům: Meta přidává do headsetů Quest další funkce z Vision Pro

Společnost Meta pokračuje v přidávání funkcí z headsetu Apple Vision Pro do svých headsetů s názvem Quest. Rozšiřuje se také podpora přehrávání videí pořízených na iPhone v operačním systému Quest, a celá platforma je tak ještě více vstřícnější pro majitele jablečných zařízení.

Před několika měsíci společnost Meta poměrně chytře umožnila prostorové přehrávání videa pro stereoskopické klipy pořízené pomocí iPhonu 15 Pro. Nyní Zuckerbergova firma uvádí, že jakýkoli iPhone s iOS 17 může odesílat videa do Quest OS pro sledování. „V únoru jsme v rámci aktualizace softwaru v62 představili prostorové přehrávání videa. Pokud máte iPhone, můžete do headsetu Meta Quest nahrát prostorová (stereoskopická) videa pomocí mobilní aplikace Meta Quest a prohlížet si tak své vzpomínky a multimediální obsah jako nikdy předtím. A ano, myslíme tím opravdu jakýkoli iPhone. Zatímco prostorové přehrávání videa bylo původně spuštěno pouze pro iPhone 15 Pro a iPhone 15 Pro Max, s verzí v65 jej nyní zpřístupňujeme všem s iOS 17 a novějším.“

Apple nicméně nabízí podporu snímání prostorového videa pouze s nativní aplikací Fotoaparát na iPhone 15 Pro, takže vlastně není příliš jisté, co se Meta snaží svým důrazem na „opravdu jakýkoliv iPhone“ vlastně říci. Co je však jasné, je průchod realitou při zobrazení systémových dialogových boxů v Questu – a to od verze Quest OS v65. Apple Vision Pro sice má v operačním systému visionOS 1 jisté nedokonalosti, ale podle designu vás náhle nepřepraví z vašeho prostředí do černého prostoru. Před verzí Quest OS v65 headsety Quest takto fungovaly. Systémové nabídky, například pro restart hardwaru, nahradily vaše prostředí v průhledovém režimu prázdným prostorem. S aktualizací softwaru v65 tomu tak již nebude. Druhou novinkou je režim prohlížení panoramatických fotografií. Meta konkrétně umožňuje nahrávat a prohlížet panoramatické snímky z iPhonu v headsetech Quest. Stejně jako synchronizace prostorového videa se média nahrávají prostřednictvím aplikace Meta Quest s iOS 17.