Meta Ray-Ban brýle posílají citlivá videa lidem ke kontrole. Údajně i sex či platební karty

Jiří Filip
Chytré brýle od Mety a Ray-Banu jsou i na základě našich zkušeností velmi zajímavým gadgetem, který vám umožní z pohledu první osoby natáčet svět kolem vás. Jenže jak se podle nových informací zdá, realita může být o poznání méně komfortní a to nejen pro uživatele, ale i pro lidi na druhé straně.

Podle reportu švédského serveru SVD totiž končí některá videa pořízená brýlemi Meta Ray-Ban u lidských „data anotátorů“ v Keni. Jejich úkolem je pak ručně označovat objekty ve videích, aby se AI učila lépe rozpoznávat svět kolem nás. Háček je však v tom, že se k těmto lidem údajně dostává i velmi citlivý obsah.

Jednat by se mělo například o záběry lidí při návštěvě koupelny, při sexu nebo o detailech platebních karet. Jeden z pracovníků třetí strany v Keni, který měl mít údajně práci taktéž na starosti, dokonce popisuje, že se na směnu netěší právě kvůli tomu, jak intimní materiál musí sledovat. Podle jeho slov jde často o záběry „přímo ze západních domácností“, kde lidé brýle běžně používají.

Meta Ray-Ban brýle umí natáčet dvěma způsoby a to buď tak, že manuálně spustíte záznam a pořizujete klasické POV video, nebo využijete AI funkci a zeptáte se na to, co právě vidíte (tedy, je-li tato funkce v dané zemi podporována). V druhém případě je pak jasné, že se záznam odesílá na servery Mety ke zpracování. Otázkou ale je, co všechno a jak dlouho se odesílá. Když se například zeptáte na značku auta před vámi, nikdo příliš neví, co konkrétně se z daného záznamu vlastně pošle. Podmínky používání Mety jsou totiž v tomto směru velmi vágní.

Společnost například uvádí, že „v některých případech může přezkoumávat interakce s AI, a to automaticky nebo manuálně (člověkem)“, což je docela nicneříkající informace. Když se následně novináři ptali na konkrétní detaily, dostali jen odkaz zpět na obchodní podmínky a zásady ochrany soukromí. Bývalí zaměstnanci Mety nicméně tvrdí, že citlivý obsah by se k lidským kontrolorům dostávat neměl. Jenže filtrování probíhá algoritmicky a algoritmy nejsou evidentně neomylné.

Celá kauza tak znovu otevírá otázku, jak moc jsme ochotni obětovat soukromí výměnou za pohodlí a „chytré“ funkce. Brýle, které vidí svět našima očima, jsou totiž sice technologicky fascinující, ale právě proto by měly být naprosto křišťálově čisté i v tom, co se s těmito daty děje. A tady má Meta evidentně ještě co vysvětlovat.

