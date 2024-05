Apple, Microsoft, Meta a další investují 383 miliard dolarů do odkupu akcií a trhy rostou!

Poslední týdny se daly akcie velkých amerických korporací opět do pohybu a to ve valné většině směrem nahoru. Je to však způsobeno celkem zajímavým fenoménem, který nesouvisí s výsledky společností, ani s investicemi malých investorů, ale se zpětným odkupem akcií. Apple v minulém týdnu informoval akcionáře o tom, že se chystá na masivní zpětný odkup akcií. Na základě tohoto prohlášení vzrostla hodnota akcií o deset procent. Podle Deutche Bank společnosti z Indexu S&P 500 za poslední 4 měsíce oznámily zpětný odkup akcií v neuvěřitelné hodnotě přes 383 miliard dolarů.

Jedná se o největší částku od poloviny roku 2018 a největší podíl na něm má právě Apple, ten sám o sobě totiž skoupí vlastní akcie za zhruba 30 procent celkové částky a to konkrétně za 110 miliard dolarů. Bude se jednat o největší zpětný odkup akcií v historii akciových trhů. Apple však následují i další společnosti jako je Chevron, jenž investuje 75 miliard dolarů do odkupu akcií, Alphabet vlastnící Google, YouTube a další služby investuje 70 miliard dolarů. Následuje Microsoft se 60 miliardami dolarů, které investuje do odkupu vlastních akcií, a Meta pak investuje 55 miliard dolarů.

Jak poznamenává Deutche Bank, konkrétně její akciový stratég Binky Chadba, je právě zpětný odkup akcií dlouhodobě největším motorem pro růst akcií. Informuje totiž investory o tom, že si společnosti, které zpětný odkup dělají, věří. Zpětné odkupy jsou oblíbené v době, kdy roste samotná společnost a její zisky. Zisky znamenají hotovost a tu je pak nejideálnější investovat buď do vyplácení dividend, navyšování kapitálových výdajů a nebo právě na zpětný odkup akcií, který vrací akcionářům kapitál.