Neuvěříte, jaké hodinky nosí Bill Gates! Možná je máte doma i vy

Zatímco mnozí miliardáři z technologického světa sázejí na hodinky za statisíce či miliony dolarů, zakladatel Microsoftu Bill Gates jde zcela opačnou cestou. Jeden z nejbohatších lidí na světě totiž už roky ukazuje, že vkus a praktičnost nemusí být otázkou cenovky a že i za pár stokorun se dá nosit něco, co dává smysl.

Gates byl v posledních letech opakovaně vyfocen s několika levnými, ale funkčními hodinkami značky Casio, na které nedá dopustit. Jedním z nejčastějších modelů je Casio Illuminator Sports W214H-1AV, jednoduché digitální hodinky s podsvíceným displejem, stopkami a voděodolností, které se dají běžně pořídit za cca 700 Kč. Dále se na jeho zápěstí objevil i CASIO Standard MRW-200H-1B2V, plastové analogové hodinky s otočnou lunetou a datumovkou, které v obchodech pořídíte zhruba za 850 Kč. A pokud má chuť na něco kovového, často nosí také Casio Euro MDV106-1A, robustnější „potápěčský“ model s ocelovým tělem a černým ciferníkem, který se pohybuje kolem 1 500 Kč.

Na všechny tři modely přitom platí to samé: nejsou nápadné, ale fungují naprosto spolehlivě. Nepotřebují nabíjet, nevnucují notifikace a vydrží roky bez jakéhokoli zásahu. Pro někoho jako Gates, kdo si potrpí na jednoduchá řešení a zároveň nerad zbytečně utrácí, jde o ideální volbu. Při pohledu na Gatesův přístup je navíc jasné, že nejde o žádnou snahu být „alternativní“ nebo se předvádět. On jednoduše nosí to, co mu dává smysl, funguje a není přehnané.

A tím tak trochu nepřímo vysílá vzkaz: že skutečný luxus není v cenovce, ale v praktičnosti a osobním pohodlí. V době, kdy se nositelná elektronika mění v módní závod a chytré hodinky často překračují hranici 20 tisíc korun, tak může být pohled na Gatesovo zápěstí osvěžující připomínkou, že i za pár stovek lze nosit něco, co funguje perfektně a přitom vypadá dobře.