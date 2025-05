Bill Gates oznámil, že rozdá 200 miliard dolarů na charitu

Bill Gates, spoluzakladatel Microsoftu a dlouholetý filantrop, ve čtvrtek oznámil zásadní krok, který nemá v historii moderního bohatství obdoby. Na svém blogu Gates Notes uvedl, že se během následujících dvaceti let vzdá prakticky veškerého svého jmění a prostřednictvím Gatesovy nadace rozdá více než 200 miliard dolarů.

Gates ve svém vyjádření uvedl, že tímto krokem chce dramaticky zvýšit dopad své filantropie na záchranu lidských životů a zlepšení podmínek v nejchudších oblastech světa. „Rozhodnutím utratit všechny tyto peníze v příštích 20 letech můžeme udělat mnohem víc,“ uvedl Gates v rozhovoru pro americkou stanici CBS. „Na světě je příliš mnoho naléhavých problémů, než abych si nechával prostředky, které by mohly pomoci ostatním.“

Inspirace Carnegieho filozofií

Gates se při svém rozhodnutí inspiroval slavným citátem z eseje Evangelium bohatství od amerického magnáta Andrewa Carnegieho z roku 1889: „Člověk, který zemře bohatý, zemře zneuctěn.“ „Až zemřu, lidé o mně budou říkat spoustu věcí, ale já jsem rozhodnutý, že ‚zemřel bohatý‘ mezi nimi nebude,“ uvedl Gates. „Chci vrátit společnosti všechno, co mi dala – a udělat to co nejdřív.“ Gatesova nadace, kterou založil spolu s tehdejší manželkou Melindou v roce 2000, tak definitivně ukončí svou činnost k 31. prosinci 2045. Původní plán počítal s jejím fungováním až desítky let po jejich smrti, ale Gates se nyní rozhodl vše urychlit. Ve svém oznámení vytyčil Gates tři hlavní cíle, na které se chce v příštích dvou dekádách zaměřit:

Žádná maminka ani dítě by neměli zemřít na příčinu, které lze předejít.

Snížení nebo vymýcení smrtelných infekčních nemocí.

Pomoc stovkám milionů lidí vymanit se z extrémní chudoby a dostat své země na cestu prosperity

Tento krok přichází ve chvíli, kdy se svět stále více obrací k miliardářům s otázkou, jak by měli využívat své obrovské majetky. Gates touto iniciativou dává jasnou odpověď, bohatství má smysl jen tehdy, pokud pomáhá.