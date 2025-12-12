Proč čekat na Apple Ring, když můžete mít na prstě stylovku od Casio? 

Komerční sdělení: Chytré prsteny jsou sice aktuálním trendem, ale pokud jste přemírou chytrých gadgetů už přesycení, je tu jistá alternativa od společnosti Casio. Není sice chytrá, je to ale 100% stylovka, která zaujme celé vaše okolí.
Casio CRW-001G-9ER Ring Watch jsou hodinky, které mají ikonický vzhled digitálních hodinek výrobce, jen s tím rozdílem, že jsou miniaturizovány do podoby prstenu. Monokokové pouzdro a speciální technika lepení minerálního skla zajišťují utěsnění pro každodenní voděodolnost a zároveň umožňují snadnou výměnu baterie. Ta je specifikace SR621SW a vydrží dva roky. Zlacení pak bylo prováděno iontovým pokovením.
Fotogalerie
Pouzdro má hranatý tvar s rozměry 19,5 × 38,8 mm. Vnitřní obvod prstenu činí 62,8 mm s průměrem 20 mm. Aby prsten seděl každému prstu, jsou součástí balení také dvě distanční vložky, které umožňují zmenšení vnitřního průměru na 19 mm (obvod 59,7 mm) nebo 18 mm (obvod 56,6 mm). Váha hodinek/prstenu je pouhých 16 g.
I při této malé velikosti jsou hodinky vybaveny 7segmentovým LCD displejem s bílým podsvícením, který zobrazuje všechny potřebné informace – hodiny, minuty a sekundy, stejně jako datum, duální čas a nechybí stopky a zábavná funkce časového blesku. Casio CRW-001G-9ER Ring Watch stojí 3 490 Kč.
Už nebudu čekat na Apple Ring, tohle mně dostalo.