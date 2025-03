Bill Gates uvedl tři profese, které jako jediné neohrozí AI

Umělá inteligence se čím dál tím víc dostává do našich životů. Zatím většině lidem pouze usnadňuje práci, ovšem pomalu a jistě začíná mnoho lidí také o práci připravovat. Společnosti najednou nepotřebují zaměstnance, kteří udělají věci, jenž zvládne umělá inteligence, jenž je často buď zdarma nebo jsou náklady na ni pár dolarů měsíčně. Ve srovnání s platem i toho nejméně kvalifikovaného zaměstnance tak vychází AI vždy lépe. Pro zajímavost podle nejnovějších studií by AI mohla zapříčinit ztárů usmi milionů pracovních míst ve Velké Británii. Další studie pak uvedla, že až 54% všech bankovních úloh, které nyní dělají zaměstnanci dokáže dělat AI. Minulý měsíc pro změnu singapurská banka DBS oznámila, že během příštích tří let může zrušit přibližně 4000 pracovních pozic, protože je nahradí AI.

Stranou nezůstal ani Bill Gates a vyjádřil svoji prognózu týkající se AI. Podle Billa Gatese existují jen tři profese, u kterých se domnívá, že je nenahradí AI. Konkrétně jde o kódery, biology a energetické experty. Nutno podotknout, že slovem biologové v tomto případě myslí Bill Gates také lékaře, výzkumníky v oboru biologie a další profese s tím související. Nejzajímavější však je, že Bill Gates jde proti davu. NApříklad CEO Nvidia Jensen Huang nedávno uvedl, že radí aby si mladí lidé dvakrát rozmysleli, než se stanou vývojáři, protože vzhledem k tomu, jak se vyvíjí AI, je pravděpodobné, že za pár let nebudou potřeba. Taktéž Sam Altman z OpenAI uvedl, že AI brzy nahradí programátory a tak by se mladí lidé měli spíše než programovat učit ovládat a využívat nástroje AI.

Bill Gates sice věří, že AI dokáže generovat kódy, ovšem lidé jsou stále potřeba k tomu, aby tento proces řídili, vylepšovali, hledali chyby a tak podobně. V případě Biologů pak Gates tvrdí, že AI je svkělá v diagnostice nemocí nebo analýze DNA, ale postrádá podle něj kreativitu potřebnou pro výzkum, věděcké objevy nebo řešení problémů, které právě AI odhalí. Experti na energetiku jsou pak mimo ohrožení, protože je podle Gatese obor příliš složitý na to, aby mohl být plně automatizován. Na druhou stranu, byl to právě Bill Gates, který v roce 1981 žekl že „Nikdo nebude nikdy potřebovat více než 640k RAM!“ Uvidíme tedy, zda se Bill Gates tentokrát trefil do černého, nebo jeho předpověď dopadne podobně, jako v roce 1981.