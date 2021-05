7 faktů, které vám ukáží, jak bohatý je ve skutečnosti Bill Gates

Jméno Bill Gates není potřeba představovat zřejmě nikomu na této planetě. Spoluzakladatel společnosti Microsoft a jeden z nejúspěšnějších obchodníků na světě, kterému se podařilo vybudovat rozsáhlé impérium, pomohl svými penězi také Applu, který doslova zachránil před krachem. Osobní přítel i nepřítel Steva Jobse v jednom vlastní majetek v hodnotě 2,6 bilionu korun. Tato částka je tak absurdní, že si ji v podstatě ani nelze představit a proto se pojďme podívat na sedm faktů, díky kterým zjistíte, jak bohatý ve skutečnosti vlastně Bill Gates je.

1. Bill Gates vydělává 4 630$ za vteřinu

Vteřina je neuvěřitelně krátký čas a pokud nejste zrovna pilot F1, pak ji ve svém životě vlastně vůbec nevnímáte. Ostatně, co se dá stihnout za pouhou jednu vteřinu? Bill Gates vydělává každou jednu vteřinu neuvěřitelných 4 630$, což je v přepočtu téměř sto tisíc korun. To znamená, že vydělat milion korun mu trvá pouze deset vteřin. Za minutu má pak milionů na účtě rovnou šest a za hodinu je to pak 360 milionů korun. Tuto částku vypočítal Business Insider při zkoumání toho, jakou rychlostí vzroslo za poslední rok jeho bohatství z 105 miliard dolarů na 146 miliard amerických dolarů.

2. Kdyby Bill Gates utratil 1 milion dolarů denně, trvalo by mu 400 let, než by utratil vše, co má

Pokud by přestal Bill Gates dnešním dnem generovat jakýkoli příjem a utrácel jeden milion dolarů denně, tedy zhruba 21,5 milionu korun, pak by potřeboval 400 let na to, aby stihl utratit vše, co má. Problém je navíc v tom, že Bill nežije na své poměry nijak rozmařilým životem a za veškeré věci utratí mnohem menší procento svých příjmů, než běžní milionáři nebo multimilionáři. Pokud tedy čtete, že si koupil sídlo za miliardu dolarů, vynaložil na něj ve skutečnosti mnohem menší procento svých financi, než kolik utratí procent běžný člověk.

3. Bill Gates je o 66 % bohatší než královská rodina Velké Británie

Královna Alžběta II. a její rodina vlastní dohromady majetek v hodnotě zhruba 88 miliard dolarů, což je o 66 % méně než kolik toho vlastní Bill Gates. Navíc některé části majetku královny Alžběty jsou jen těžko monetizovatelné, patří mezi něj totiž například labutě na Temži nebo sídla, která se obecně považují za majetek Velké Británie jako takové, nikoli pouze královské rodiny.

4. Jmění Billa Gatese je vyšší než HDP Lucemburska, Estonska a Bolivíe dohromady

Podle údajů Světové banky je lucemburské HDP přibližně 71 miliard dolarů, estonské pak 31,4 miliard dolarů a bolivijské 40,8 miliard dolarů. Tedy hrubý domácí produkt všech těchto zemí dohromady je stále nižší než majetek jednoho jediného muže.

5. Bill Gates by mohl dát každému člověku na zeměkouli 15 dolarů

Miliardové částky, které dává Bill Gates na charitu nejsou tajemstvím, ostatně nadace Billa a Melindy Gatesových je jednou z nejštědřejších charitativních organizací na světě. Kdyby se však Bill rozhodl dát každému jednomu člověku žijícímu na naší planetě 15 dolarů, tedy zhruba 300 Kč, stále by mu zbylo 28 milionů dolarů.

6. Kolem svého domu má počítačové monitory v hodnotě 80 tisíc dolarů

Rozlehlé sídlo, ve kterém Bill Gates žije, je známé neuvěřitelným množstvím moderních vychytávek. Kromě technologických záležitostí v něm pak najdeme třeba také místnost s obrovskou trampolínou a extrémně vysokým stropem, kde si může Bill jen tak pro zábavu zaskákat. Jen kolem jeho domu, nikoli v něm, jsou pak monitory v hodnotě 80 tisíc dolarů, tedy zhruba dvou milionů korun, pomocí kterých je možné monitorovat a ovládat celý dům a přilehlé pozemky.

7. Bill Gates rozdal 27 % svého majetku na charitu

I přes všechna fakta, která jste si přečetli výše, se Bill nesnažil nějak enormně shromažďovat svůj majetek. Naopak více než čtvrtinu jej rozdal na charitu. Například v roce 2017 investoval 50 milionů dolarů do výzkumu Alzheimerovy choroby. V loňském roce věnoval 100 milionů dolarů, tedy přes dvě miliardy korun, na vývoj vakcín proti Covid-19. Bill Gates rozdal desítky miliard dolarů na charitu, celkem více než 27 % všeho, co v životě vydělal. Bill se pak zavázal spolu s dalšími milirdáři k tomu, že do své smrti věnuje na charitu 95% veškerého jměni a majetku.