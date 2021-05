Bill Gates se po 27 letech rozvádí se svou ženou Melindou

Jeden z nejúspěšnějších podnikatelů všech dob, který se díky svým schopnostem dostal až na pozici jednoho z nejbohatších mužů světa oznámil, že se po 27 letech manželství rozvádí se svou manželkou Melindou. Ve společném vyhlášení manželé uvedli: „Po velkém rozjímá a práci na našem vztahu jsme se rozhodli ukončit naše manželství. Během více než 27 let jsme vychovali tři úžasné děti a založili nadaci, která funguje po celém světě a pomáhá všem lidem vést zdravé a produktivní životy. Již nevěříme, že spolu v další fázi našich životů můžeme růst jako pár. Teprve se začínáme orientovat v našich nových životech, a proto žádáme o prostor a soukromí pro naši rodinu.“

Bill Gates se v současné době věnuje především práci ve své charitativní organizaci Bill and Melinda Gates Foundation. Ta vyplňuje většinu jeho času poté, co se v loňském roce stáhl z představenstva Microsoftu, který založil a dosáhl s ním neuvěřitelné úspěchy v oblasti software, a především pak operačních systémů a kancelářských balíčků pro osobní počítače. Bill působí společně se svou zatím ještě stále ženou jako předseda a správce charitativní organizace, a tak by tomu mělo být i po jejich rozvodu. Bill dokázal do své charitativní nadace získat nejen z vlastních zdrojů více než jeden bilion korun, tedy přes 50 miliard dolarů jen v rámci aktiv společnosti a jedná se o jednu z nejbohatších a také nejštědřejších charit na světě. Právě charita je jednou z věcí, které činí v životě Billa Gatese důležité místo a věnuje se ji podle mnohých odborníků snad s ještě větší vervou, než se v mládí věnoval Microsoftu.

Bill Gates nadále vlastní i poměrně malý podíl v Microsoftu a to konkrétně 1,37 % akcií, což je sice na první pohled malé procento, ovšem řečí peněz je to hodnota více než 26 miliard amerických dolarů, tedy více než půl bilionu korun. Celkově má pak Bill Gates mění v hodnotě více než 124,2 miliard dolarů, díky čemuž je čtvrtým nejbohatším člověkem na planetě. Pokud si tedy některé z děvčat věří, uvolnila se celkem dobrá partie, alespoň co se zůstatku na účtu týká. Zajímavá partie pak bude jistě také bývalá paní Gatesová.