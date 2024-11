Umělec prodává skutečné tenisky vytvořené z Emoji v iOS!

Co takhle vyměnit Air force za emoji z vašeho telefonu? Díky činskému umělci to je nyní možné. Jose Wong totiž vzal emoji z iOS, které zobrazují tenisky a vytvořil z nich skutečné boty, které si nyní můžete koupit za 219$. Emoji odkazuje na klasické New Balance 574, kter nosil Steve Jobs, ovšem bez loga New Balance, které nahradily dvě svislé čáry. Wong prodááv tenisky online ve velikostech od 5 do 12 a jedná se o limitovanou edici. Pokud však máte zájem, pak bych na vašem místě příliš neotálel a rovnou kupoval, protože i když design emoji Apple „obšlehl“ od New Balance, je zřejmě otázkou hodin, kdy přistane panu Wongovi na mailu dopis od právní společnosti zastupující Apple.

Zajímavé jsou na teniskách také jejich vložky, které zobrazují vnitřní součástky iPhone. Boty jsou vyrobené z kombinace kůže a sítoviny a nechybí ani lehká pěna s označení EVA, která slouží pro podrážku. Pokud vás tenisky zaujaly, pak neváhejte a nakupujte přímo zde.