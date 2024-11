Belkin na Black Friday zlevňuje 30 produktů. Nabíječky, dokovací stanice i powerbanky se slevou až 35 %

Produkty společnost Belkin, která je již 40 let přední značkou spotřební elektroniky, jsou prostřednictvím distributorů a prodejců aktuálně k dostání v rámci Black Friday se slevou až 35 %. Mezi produkty nechybí nabíjecí stojánky s technologií Qi2, dokovací stanice i powerbanky

Atraktivní cenu má nyní nabíjecí stanice s technologií Qi2 Belkin Boost Charge PRO 15 W MagSafe 3v1 (Qi2). Tato nabíjecí stanice nové generace nabíjí iPhone výkonem až 15 W a dokáže také nabíjet sluchátka AirPods a hodinky Apple Watch. Technologie Qi2 představuje to nejnovější v oblasti nabíjení a nabízí bezpečné magnetické umístění nabíjeného produktu, vyšší výkon a až dvojnásobnou rychlost nabíjení oproti předchozím verzím. Navíc optimalizuje přenos energie a chrání baterii, čímž prodlužuje její životnost. Nabíječka je kompatibilní s řadou zařízení a produktů s certifikací Qi2. Nabíjecí stanice s technologií Qi2 Belkin Boost Charge PRO 15 W MagSafe 3v1 (Qi2) je k dostání ve dvou barevných variantách, černá a bílá. Cena Black Friday (se slevou až 35 %) je 2 790 Kč.

Prémiová powerbanka Belkin Boost Charge USB-C (15 W), 10 000mAh je aktuálně k dostání se slevou 20 % a v atraktivních barvách jako je růžová, modrá, šedá ale i tradiční černá. Powerbanka Belkin Boost Charge je ideální společník na cesty. Při kapacitě 10 000 mAh poskytne smartphonu, chytrým hodinkám, sluchátkům a dalším zařízením dostatek energie rychlým a bezpečným způsobem nabíjení. Je vybavena výstupními USB-A a USB-C porty. V balení napájecí kabel. Cena Black Friday (se slevou až 20 %) je 549 Kč. Produkty Belkin jsou k dostání mimo jiné prostřednictvím Smarty.cz a iStores.cz. Výhradním distributorem značky Belkin pro Českou republiku je SWS a.s. a AT Computers a.s.